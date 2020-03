Espanyol confirme six positifs pour le coronavirus dans ses effectifs

En savoir plus coronavirus dans le football espagnol. L’Espanyol a officialisé cette déclaration en déclarant que six membres de l’équipe, entre joueurs et entraîneurs, se sont révélés positifs. Le club a précisé que tout le monde présente des symptômes bénins et qu’il suit les recommandations médicales.

«Cet après-midi, il a été confirmé que 6 membres de la première équipe et le staff technique du RCD Espanyol de Barcelona ont donné des résultats positifs lors des tests du Covidien-19 effectués ces dernières heures. Tous présentent des symptômes bénins et respectent les recommandations médicales “, a déclaré Espanyol dans un communiqué publié sur son site officiel.