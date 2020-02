Espanyol: Jonathan Calleri parle de son rifirrafe avec Raúl de Tomás

Quelques heures après une vidéo a montré comment ils se sont affrontés pour lancer la pénalité qui a été accordée en faveur de Espanyol À Los Cármenes, l’attaquant argentin a participé à une conférence de presse. Jonathan Calleri Il est satisfait de l’arrivée de Raúl de Tomás à la boîte de perruche, avec laquelle il s’assure qu’il a déjà résolu ses différences.

“Peut-être qu’à un autre moment il n’y aurait eu personne pour donner le coup de pied de pénalité, tout le monde aurait caché», A-t-il commencé par dire quand il a été interrogé par la polémique. “Nous voulions tous aider l’équipe à ne pas marquer, mais à contribuer et à faire avancer l’équipe», A poursuivi Calleri.

Jonathan Calleri: «J’ai parlé à Raúl, tout est plus que bien»

L’Argentin a profité de l’occasion pour dire qu’il avait déjà réglé ses différends avec Raúl de Tomás: «J’ai parlé à Raúl, tout est plus que bon. Il n’était pas en colère, mais il n’a pas été parlé et c’est arrivé. Ensuite, il y a les caméras, mais tout reste sur le terrain“

Sur qui lancera les prochaines pénalités, Jonathan Calleri Il a souligné:Cela vaut davantage pour la confiance et le timing de chaque joueur.. Les deux matchs où Marc a marqué, je ne les ai pas joués. Pendant la semaine, nous pratiquons. Dans d’autres équipes, il a donné des coups de pied et les a mis” “Tant que Raul continue de marquer des buts, bienvenue. Les prochaines pénalités lui seront infligées», A-t-il ajouté.

L’attaquant s’est également réjoui de la signature de Raúl de Tomás pour Espanyol: “L’arrivée de Raúl est venue à nos cheveux. C’est un grand joueur qui peut nous donner beaucoup. J’aime jouer avec lui, on se combine très bien et nous pouvons donner une grande joie à l’équipe et au club. »

La confrontation entre Jonathan Calleri et Raúl de Tomas

Voyant que les deux se disputaient pour lancer la pénalité, l’un des capitaines du Espanyol, Javi Lopez, a dû arbitrer entre eux:Ça y est, laissez-le: lancer la balle à l’intérieur” Jonathan Calleri s’est alors placé devant Madrid, ce que l’ancien Real Madrid n’aimait pas. “Tu me déranges, frère“

Finalement, Raúl de Tomás a jeté la pénalité et l’a matérialisée. L’attaquant a ainsi obtenu son troisième but lors de son troisième match avec l’Espanyol, quelque peu qui au final ne fonctionnerait pas puisque le Grenade Il a fini par grimper et gagner 2-1. Darwin Machís et Carlos Fernandez Ils ont marqué pour l’image nasride.