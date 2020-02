Espanyol résilie le contrat avec Pablo Piatti et passe à MLS

L’arrivée de nouveaux joueurs a fait que la boîte à perruches a facilité le départ du milieu de terrain de 30 ans, un mouvement qui a permis à l’équipe bleue et blanche de se libérer de sa notoriété. Dans la déclaration dans laquelle il a officialisé la résiliation de son contrat, le Espanyol a confirmé que Pablo Piatti jouera dans Toronto de MLS.

La déclaration d’Espanyol

«Pablo Piatti a cessé d’être un joueur de l’Espanyol de Barcelone. Le footballeur argentin a conclu un accord avec l’entité bleue et blanche pour la résiliation de son contrat, qui a pris fin le 30 juin », a commencé l’équipe catalane.

«L’attaquant gaucher est arrivé au club catalan à l’été 2016, avec Quique Sánchez Flores sur le banc. Piatti a joué 95 matchs officiels en tant que perruche, obtenant un total de 14 buts au cours de ces trois saisons et demie “, a déclaré le Espanyol.

La boîte de perruche a révélé où l’Argentin jouera désormais: “Le joueur va maintenant poursuivre sa carrière professionnelle dans le Toronto canadien de Major League Soccer.” Et il lui a souhaité bonne chance: “L’Espanyol de Barcelona souhaite remercier publiquement Pablo Piatti pour son engagement et son implication au cours de ces années et lui souhaite bonne chance et succès dans sa nouvelle étape professionnelle.”

Sa carrière en LaLiga Santander

Le milieu de terrain est arrivé en Espagne en 2008 Étudiants. Il l’a fait par la main de Almeria, où il a joué jusqu’en 2011, date à laquelle il a signé pour Valence. Pablo Piatti il a dit dans le Espanyol en 2016 et maintenant, en 2020, il quitte la Liga Santander pour prouver sa fortune en MLS.