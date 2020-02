Espanyol – Wolverhampton: Espanyol fait ses adieux à la victoire grâce à un triplé de Calleri

Il Espanyol dit au revoir au Ligue Europa avec une victoire contre lui Wolverhampton lors du match retour des huitièmes de finale à Cornellá. Ceux d’Abelardo, en situation critique dans la Ligue, sont sortis pour concourir et ont remporté la victoire grâce à un Hattrick de Jonathan Calleri.

Attaquant argentin a ouvert le score à la 16e minute, un peu qui a fait le rêve le plus optimiste avec un possible miracle. Cependant, quelques minutes plus tard Adama Traoré Il allait être en charge de liquider l’égalité en marquant l’égalisation.

De là, les deux équipes ont baissé le piston, sachant que les Anglais seraient au prochain tour. Malgré cela, l’Espanyol souhaitait la victoire pour tenter d’améliorer le moral d’une équipe touchée. Calleri, cette fois aux tirs au but, a de nouveau mis les perroquets en tête.

Doherty a profité de la relaxation dans la défense bleue et blanche pour redessiner un match qui a fini par prendre les locaux avec le coup du chapeau Calleri à rabais.