espère tenir le Grand National à huis clos

Lorsque, dans la quasi-totalité du territoire européen est paralysé par la crise des coronavirus, dans le Royaume-Uni ils suivent les leurs. Dans le sport, des institutions telles que la FA et la Premier League ont décrété la suspension temporaire du football, à titre préventif après l’apparition des premiers cas. Cependant, d’autres, comme les courses de chevaux, ne sont pas concernés. Des mesures sont attendues, mais toujours ils espèrent fêter le Grand National, la compétition la plus importante du gazon britannique, même si c’est à huis clos.

La passivité avec laquelle le gouvernement Boris Johnson est confronté à la pandémie signifie que les événements continuent de se dérouler sur tout le territoire anglais. Toujours Il n’y a eu aucune restriction face à la foule, à l’exception de ceux annoncés dans le sport du roi, bien que tout indique qu’ils ne tarderont pas à venir.

L’augmentation du nombre de personnes touchées par le coronavirus obligera le Premier ministre à prendre des mesures pour empêcher la propagation, qui devrait passer par la suspension de divers spectacles comme cela se fait dans le reste du continent. Mais pour l’instant, les courses de chevaux continuent de rassembler des milliers de personnes aux hippodromes.

Ce n’est qu’en Irlande que l’accès au public a été restreint jusqu’au 28 mars. Des mesures de ce calibre n’ont pas encore été mises en œuvre au Royaume-Uni. Bien que tout indique que pour le 2 avril, date du début du Grand National, les compétitions équestres ne pourront pas compter sur la présence de fans.

Le Grand national Il s’agit du parcours d’obstacles le plus important au monde. Pendant trois jours – du jeudi 2 au samedi 4 avril de cette année – il est célébré dans la Circuit d’Aintree (Liverpool) et la logique nous amènerait à penser que d’ici là, les mesures de confinement que nous avons déjà en Espagne ou en Italie auraient dû être appliquées dans tout le Royaume-Uni.

Mais selon des journaux comme «The Telegraph» ou «Echo» (le journal de Liverpool), l’espoir est qu’il sera joué même à huis clos. Pour le moment, dans le reste du pays, ils continuent de se disputer sans problème et pendant trois semaines, ils ont confiance qu’ils n’ont pas encore été suspendus tout à fait. La santé des participants ne serait pas mise en danger, étant donné qu’ils resteraient à la maison, mais de tous les travailleurs des pistes de course, des cavaliers et autres personnels, à un moment où l’épidémie se propage dans toute l’Angleterre.