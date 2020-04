Espérons que la boxe revient, même s’il n’y a pas de public: Marché

Juan Manuel Vázquez

La Jornada

Mardi 21 avril 2020, p. a12

Yamileth Mercado, championne des poids super coq du World Boxing Council (WBC), a dû faire demi-tour et retourner au domicile familial de Chihuahua. Après des mois de dur labeur à Sonora, elle était prête pour sa première défense de titre contre Catherine Phiri le 4 avril, lorsqu’elle a été prise au dépourvu par la pandémie de coronavirus. L’annulation de toutes les activités sportives l’a forcée à quitter son emploi et à renoncer aux milliers de pesos investis dans la préparation.

Je n’ai pas fait de théâtre parce que cela nous échappait, dit le combattant; Cela ne servait à rien d’être seul à Hermosillo, de dépenser de l’argent, alors je suis retourné à Chihuahua.

Comme tant d’autres, Yamileth était coincé dans l’incertitude. Pour l’instant, les spectacles sportifs semblent très loin de revenir et quand ils le feront, ce sera sous des mesures sans précédent.

Cela me faisait mal d’être prêt, clôturant la préparation de ma première défense et ensuite ce n’était plus utile, regrette-t-il; Certaines dépenses sont en attente, comme le salaire de mes entraîneurs, qui est couvert après le combat, maintenant je dois attendre la programmation et m’enfermer avec mon équipe à Sonora.

La mémoire ironique reste de l’aspiration à faire deux défenses de son titre en 2020. Yamileth souhaite seulement que le temps d’attente ne soit pas trop long.

Mon travail consiste à boxer, à arrêter; donc, quelles que soient les conditions, j’espère que nous pourrons reprendre le travail, si c’est à huis clos, ce sera le cas, mais l’important est de pouvoir y retourner.

Mercado a conquis le titre en novembre et cette année sera sa confirmation en tant que monarque de la division des poids super coq. Il est venu de la main d’Alfredo Caballero, l’entraîneur derrière les champions Miguel Berchelt et Francisco Estrada.

Il était en pleine ascension, avec un entraîneur que j’ai convaincu de travailler avec des femmes et qui est maintenant fier, mais c’est arrivé. Maintenant, je dois être patient et attendre.

