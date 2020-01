“Espérons que Lucas Pérez ne partira pas”

Après le départ de Toko Ekambi, le Villarreal aurait contacté l’agent de Lucas Pérez pour valoriser votre signature. Asier Garitano a été interrogé à ce sujet lors de la conférence de presse offerte par le coach de Alaves avant d’affronter précisément le sous-marin jaune.

Asier Garitano: “Le départ de Lucas Pérez serait une tâche pour nous”

«Lorsque les marchés sont ouverts, tout peut arriver. Je veux intégrer des joueurs mais il peut aussi y avoir des sorties et c’est quelque chose que nous aimons généralement moins. Wakaso était un joueur qui nous a donné beaucoup d’intensité mais il faut tourner la page car il n’est pas avec nous. Maintenant, nous avons un autre joueur différent comme Camarasa. Le deuxième tour va être très compliqué pour les équipes présentes, qui se battent pour nous garder. Lucas ne jouait rien en Angleterre mais ici il a montré qu’il est à un haut niveau et qu’il est un grand joueur. Espérons que cela n’arrive pas son départ serait une tâche pour nous, bien sûr », a déclaré Garitano interrogé par Lucas Pérez.

Lors du match contre Villarreal, il a déclaré: «Il faut bien faire beaucoup de choses pour gagner à Villarreal. Nous allons y aller. Nous verrons quelle équipe nous avons retirée parce que, par exemple, Camarasa est parti du centre du milieu et ensuite ils l’ont dépassé. Au début de Levante a joué 6 mais il est vrai que nous l’avons amené à 8. Nous verrons pourquoi nous avons blessé Pina et Wakaso est parti et nous devons prendre des décisions pour les remplacer“

“Ils jouent franchement bien loin de chez eux. Ils ont gagné à Séville, Saint-Sébastien et Gérone, qui sont trois équipes très fortes. Ils ont des joueurs très importants qui sont à un bon niveau. Nous jouons à la maison et nous voulons amener le jeu où nous voulons. Ils ont eu des problèmes avec Pau et on verra s’ils récupèrent Gérard ou pas. Si vous remarquez la fatigue de mercredi en Coupe, alors mieux pour nous», A ajouté Asier Garitano.