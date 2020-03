Espinosa et Hernández ratifient la suprématie en synchronisation

Rosalía A. Villanueva

Journal La Jornada

Lundi 16 mars 2020, p. 5

C’est le duo le plus constant en plongeon et reste à la troisième place au monde, mais les règles doivent être respectées et peu importe s’il y en a quatre contre ceux qui concourent dans la sphère nationale comme confirmé hier par Paola Espinosa et Melany Hernández avec 40 points de différence sur leurs adversaires les plus proches dans les trois mètres synchronisés pour être à la Coupe du monde de Tokyo en défense de la place qu’ils ont gagnée pour le pays face à l’épreuve olympique japonaise.

Dès les préliminaires, la différence entre les médaillés mondiaux a été remarquée et rien d’autre n’est allé jusqu’à la finale pour balayer avec les 294,30 points sur les 252 réalisés par Frida Zúñiga et Victoria Cervantes, natives de Jalisco, car vers le reste l’avantage était catastrophique.

L’atmosphère était dévastatrice en raison du manque de public qui assistait à la fosse du Centre national pour le développement des talents sportifs et de la haute performance et la finale des 10 mètres synchronisés a été corroborée par l’enregistrement de deux paires, et à la fin en n’en finissant qu’une.

Rancunier par la déchirure de son muscle droit de l’abdomen, qu’il a subie lors de l’entraînement de lundi et l’a mis à l’écart d’abord en compétition individuelle sur la plate-forme individuelle, Kevin Berlin n’a pu exécuter que neuf dunks hier.

Il a terminé les six tours de la phase préliminaire qu’il a faite avec Iván García pour avancer en première position (449.49) contre Diego Balleza et Randall Willars, de Nuevo León. La rumeur selon laquelle le double champion panaméricain souffrait d’inconfort a grandi et il a d’abord été dit qu’il ne participerait plus à la compétition, mais cela ne s’est pas produit.

Avec des bandages sur le côté gauche de son corps, l’homme de Veracruz n’a enduré que jusqu’au troisième tour et a été aidé par le Dr Andrea Campos, qui a remis un certificat à l’entraîneur Iván Bautista et ce à son tour à la Fédération mexicaine de natation.

▲ Paola Espinosa et Melany Hernández ont gagné sans problème pour réitérer qu’ils sont le meilleur duo pour Tokio.Photo @PaolaEspinosaOf

Sur le haut-parleur, il a été signalé que Kevin Berlin se retirait de cette compétition et il a été licencié avec des ovations avec Iván, tandis que Diego et Randall attendaient avec impatience de clôturer la finale qu’ils avaient remportée au premier tour avec des exécutions et des synchronies notées par les juges avec 9 et 9,5. et ils se sont matérialisés pour finir avec un total de 425,55.

Face à cette situation, Bautista a estimé que la décision sera prise lors de la réunion de ce mardi avec la FMN de savoir si ses élèves seront envisagés pour aller à Tokyo, puisque l’appel du Contrôle Technique de Plongée mentionne qu’il s’agit d’évaluer le niveau des athlètes. , performance, trajectoire, scores et résultats internationaux et certains valent beaucoup pour intégrer la meilleure équipe à la Coupe du monde à Tokyo, à la recherche de plus de places olympiques en l’absence du deuxième contrôle qui se fera en mai, qui sera ouvert et tous participeront .

Il a assuré que personne ne devrait être exclu, car Paola se trouve dans la même situation sur le tremplin individuel de trois mètres, qu’Aranza Vázquez a remporté par 30 dixièmes samedi.

Face à l’environnement négatif qui s’est créé contre Paola, l’entraîneur a demandé du respect et de ne pas parler sans motif, après que le coordinateur des juges Sergio Rocha Chávez ait écrit sur les réseaux sociaux que le double médaillé olympique était sorti de la Coupe du monde de Tokyo, lorsque pas encore en compétition dans les synchronisés.

Il a présenté ses excuses en disant que c’était une erreur de doigt et a supprimé son commentaire.

.