ESPN a mis un micro sur Darius Miles et il ne pouvait pas arrêter de jurer

L’ancien joueur de la NBA Darius Miles, qui a joué pour la dernière fois dans la ligue des Grizzlies en 2009, a passé son temps au tribunal dans le NBA All Star-Celebrity Game à bloquer vicieusement les tirs des amateurs de la moitié de sa taille et à laisser tomber des explosifs à la télévision nationale. Miles était l’un des joueurs qui a interagi avec l’équipe de commentateurs ESPN au milieu de l’action du jeu, et il n’a pas pu s’empêcher de laisser un peu de blasphème en décrivant l’un de ses blocs plus tôt dans le jeu.

(Avertissement: la vidéo contient des blasphèmes)

Au lieu de mettre immédiatement fin à l’interview, Miles a été autorisé à rester en ondes – ce qui a été un terrible appel de la part du personnel de production. Après qu’on lui ait rappelé qu’il avait joué dans une «émission familiale», Miles a accidentellement laissé tomber un autre juron en montant pour un bloc.

“Ma faute! Spectacle familial! C’est un spectacle familial! “

Les fans pensaient que les dérapages de Miles étaient hilarants.

