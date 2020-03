ESPN devrait payer tout ce qu’il faut pour obtenir Peyton

Jeudi était une journée absolument sauvage pour les rumeurs des annonceurs de la NFL.

Tout a commencé avec un rapport selon lequel ESPN cherchait à faire un échange (un échange!) Avec NBC pour Al Michaels afin qu’il puisse prendre la relève en tant que gars play-by-play pour Monday Night Football.

Et plus tard dans la journée, il y avait un rapport selon lequel ESPN serait disposé à payer à Peyton Manning 18 à 20 millions de dollars par an (désolé, Tony Romo!) Pour être l’analyste de MNF.

Bien que je ne veuille pas vraiment que la chose Michaels se produise – il est génial sur Sunday Night Football et j’aimerais égoïstement que cette équipe de diffusion reste en l’état – je suis tout à fait pour que Peyton devienne le gars de MNF, pour un certain nombre des raisons.

Tout d’abord, si vous avez regardé MNF au cours des dernières années, vous savez que le stand a été l’une des pires choses à arriver au sport. Jason Witten (était là pour une saison) était horrible et Booger McFarland a été brutal. Joe Tessitore est tout aussi mauvais qu’un gars play-by-play.

Deuxièmement, Peyton serait génial au travail. Nous savons tous qu’il est un mec de football vraiment intelligent, qu’il a montré tout au long de sa carrière de joueur légendaire. Mais si vous avez regardé l’un de ses épisodes “Detail” sur ESPN +, vous avez vu qu’il est incroyable pour briser les pièces.

Enfin, vaut-il 18 à 20 millions de dollars par an? On s’en fout! ESPN ne dépenserait pas notre argent! Je ne comprendrai jamais pourquoi quelqu’un se demanderait si un annonceur en vaut la peine, comme si l’un d’entre nous allait payer la facture. Payez tout ce que vous pouvez à Peyton, ESPN!

La seule chose que je demanderais, c’est que Peyton fasse équipe avec au moins un gars décent play-by-play, si tout ce truc commercial pour Michaels ne passe pas. Tessitore est loin d’être ce type.

MNF a été pratiquement inaccessible au cours des dernières saisons pour deux raisons – le stand a été terrible et beaucoup de confrontations ont été encore pires.

Peyton rendrait instantanément ces jeux beaucoup plus accessibles. De plus, plus de gens auraient de belles choses à dire sur ESPN pendant la saison; il suffit de regarder à quel point CBS obtient une bonne presse pour ce que fait Romo à peu près chaque semaine.

Ce serait aussi le travail le plus facile de la vie de Peyton Manning. 18 à 20 millions de dollars par an pour appeler des jeux MNF? Il pouvait si bien faire ce travail sans même essayer.

Alors oui, si je suis ESPN (ce que je ne suis pas) je vide mes poches et donne tout ce que j’ai au gars de l’assurance Nationwide.

Ensuite, je dis à Tessitore et McFarland de le battre.

Jeudi, le plus grand gagnant: Steph Curry.

Curry a finalement fait son retour sur le terrain jeudi soir après avoir raté les 58 derniers matchs en raison d’une main cassée. Il ne lui a pas fallu longtemps pour frapper l’un de ses trois pointeurs classiques de la gamme loooooooooong contre les Raptors. Tous les fans de la NBA sont mieux avec Steph Curry de retour pour faire des choses Steph Curry.

Coups rapides: la meilleure solution pour Bridgewater?… Entraînement avec un nageur olympique… Réponse parfaite de Votto… Et plus encore!

– Teddy Bridgewater mérite d’être un QB de départ dans la NFL, mais où serait le mieux adapté? Steven Ruiz le décompose.

– Michelle Martinelli a demandé au nageur olympique américain Caeleb Dressel de lui faire passer une journée d’entraînement typique et oui, ses journées sont beaucoup plus actives que les miennes.

– Joey Votto a eu la meilleure réponse à MLB potentiellement limitant la vidéo en jeu.

– Stone Cold Steve Austin revient à la WWE… le 3/16 Day. Parce que, bien sûr.

– Le golfeur européen Eddie Pepperell a été disqualifié d’un autre tournoi pour une autre raison vraiment boiteuse. Pourquoi les golfeurs conservent-ils des scores les uns pour les autres en 2020?

