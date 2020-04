ESPN évite le sport pour diffuser des séries et des films en quarantaine

Commencer ensuite Lundi 4 mai, ESPN il cessera de produire du contenu purement sportif et entrera dans le monde des séries et des films dans le but de reprendre la note qu’elle a perdue du fait de la mis en quarantaine par Covid-19, même qui a arrêté le sport dans le monde et spectacles en direct qui ont été faites sur la chaîne en question.

“Cette initiative réaffirme l’engagement permanent de offrir un contenu de la plus haute qualité dans toute l’Amérique latine. ESPN Il est déjà connu des fans pour avoir apporté d’excellents documentaires sportifs dans sa série «ESPN: 30 pour 30». Et maintenant, cela amènera les fans films de fiction liés au sport », a déclaré Michael Walters, vice-président de la programmation et des acquisitions en Amérique latine.

Selon Publimeter, la première série diffusée sera «César«. Ces chapitres dépeignent l’histoire de Julio César Chávez pendant son temps dans la boxe et la combats incessants sous le ring qu’il a dû surmonter pour devenir le champion du monde.

Le #MinutoDeNoticias de boxeo au #ESPNKnockOut avec @RenatoBermudez:

Il y avait de la boxe au Nicaragua samedi, et aujourd’hui (lundi) il y a un programme spécial ESPNKnockOut El Show parce que la série El César sera présentée en première sur ESPN pour l’Amérique latine pic.twitter.com/A8GFTkpdAU – ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) 27 avril 2020

Alors, ESPN Elle espère garder son public collé à la télévision. De la même manière, cette série fonctionnera comme une catapulte pour savoir si les gens aiment ce type de contenu donc, si oui, vous en donner plus dans un avenir proche.

«Le César«Sera présenté sur le petit écran lundi prochain à 22h00. Cette série sera diffusée sur ESPN 2 et ESPN Play, raison pour laquelle les utilisateurs qui ont dit la programmation pourront voir cette dramatisation sans problème.