ESPN Insider se classe parmi les 4 meilleurs entraîneurs de la SEC

Un initié d’ESPN a récemment classé les 4 meilleurs entraîneurs de la SEC dans le football universitaire aujourd’hui.

Booger McFarland d’ESPN est apparu au Paul Finebaum Show la semaine dernière pour offrir son point de vue sur qui se tient au-dessus de la foule de la SEC.

La liste était en grande partie ce que vous attendez d’elle.

“Je pense que si je devais classer les quatre premiers en ce moment”, a déclaré McFarland à l’émission,

“J’irais Saban, et dans un certain ordre, vous pouvez me influencer dans cet ordre – ce serait Saban, ce serait Kirby, ce serait Ed et ce serait Dan Mullen, et je pense qu’il y a une ligne de délimitation juste là et puis il y a un deuxième niveau. “

Saban et son équipe de l’Alabama pourront-ils rebondir en 2020 après une année 2019 malchanceuse et décevante? Le temps nous le dira.

