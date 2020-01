ESPN Mock Draft 2020 publié par ESPN

Un brouillon de la NFL 2020 a été publié cette semaine par l’initié ESPN Mel Kiper Jr.

La liste de Kiper est souvent considérée comme le projet de pronostic définitif.

Dans son projet de simulation, Kiper voit les Bengals de Cincinnati utiliser leur premier choix au classement général contre le quart-arrière de LSU Heisman Joe Burrow.

À partir de là, il pense que les Redskins de Washington utiliseront le deuxième choix global de l’ailier défensif de l’Ohio Chase Young.

Au numéro trois, Kiper note que les Lions de Détroit prendront le dos défensif de Buckeyes, Jeff Okudah.

Detroit a été absolument horrible sur la défensive la saison dernière, en particulier contre la protection contre la passe, donc cela aurait certainement beaucoup de sens.

Les cinq premiers choix de mon premier Mock Draft 2020:

1. Bengals: QB Joe Burrow

2. Redskins: DE Chase Young

3. Lions: CB Jeff Okudah

4. Géants: OLB Isaiah Simmons

5. Dauphins: QB Tua Tagovailoa

1-32 complet: https://t.co/NZGhHyChP2

– Mel Kiper Jr. (@MelKiperESPN) 24 janvier 2020

Kiper voit ensuite les Giants de New York prendre le secondeur de Clemson, Isaiah Thomas, au numéro quatre.

Enfin, il pense que les Dolphins de Miami feront le mouvement qu’ils signalent depuis plus d’un an et porteront le quart-arrière de l’Alabama Tua Tagovailoa au numéro cinq.

Tagovailoa, de toute évidence, se remet toujours d’une blessure à la hanche de fin de saison qu’il a subie au cours de sa dernière année avec le Crimson Tide. À ce jour, sa rééducation se déroulerait bien, mais il n’a plus joué depuis.

Si pour une raison quelconque, il n’est pas complètement rétabli, les Dolphins examineront probablement de plus près quelqu’un comme Justin Herbert de l’Oregon.

Le repêchage de la NFL 2020 a lieu au Nevada cette année et aura lieu le 23 avril.

