ESPN se lance dans le porno de la tragédie, qui est écoeurant

Si vous avez regardé la couverture par ESPN du repêchage de la NFL de cette année, vous avez peut-être remarqué combien de fois Trey Wingo est passé de nous dire à quel point un joueur repêché est bon au football à comment quelque chose de si grave s’est passé dans la vie du joueur récemment ou, dans certains cas, il y a de nombreuses années.

Ça a été vraiment choquant de regarder ces transitions maladroites, de parler de compétences en football à la façon dont un joueur a perdu un être cher à un événement tragique.

Sur le plan humain, il est terrible et triste que tant de joueurs et de personnes dans le monde aient perdu la vie. Nous sommes tous passés par là et ça craint.

Mais tu sais ce qui craint aussi? La façon dont ESPN s’est étiré pour raconter ces histoires si rapidement après qu’un joueur a été choisi pour jouer dans la NFL.

Est-ce agréable d’apprendre quelque chose sur ces joueurs en tant qu’êtres humains? Bien sûr. Avez-vous l’impression que ESPN essaie d’exploiter ces histoires pour que les téléspectateurs à la maison ressentent des émotions et restent à l’écoute de leur couverture? Bien sûr.

ESPN, qui fait un excellent travail pour produire ce projet pendant une période très difficile, doit en tirer des enseignements et ne pas le répéter l’année prochaine. Parce que tout ce “porno tragique” a été écoeurant et pas du tout nécessaire.

