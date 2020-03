ESPN s’éteint face à une crise de pandémie de coronavirus

Source: Twitter @lostipstersmx

Après la suspension de tous les tournois sportifs en raison de la pandémie de coronavirus, les programmes sportifs de ESPN como Soccer épicé, centre sportif et tais-toi et écoute ils ont été affectés par le peu d’informations disponibles. Face à cette situation, la chaîne a choisi de ne pas diffuser de programmes en direct depuis ses studios Mexico.

Après n’avoir pas réalisé d’émissions, la chaîne sportive a décidé de diffuser des rediffusions de matchs Serie A, Ligue Europa, NFL y tennis. Il convient de noter que ces derniers jours, certaines finales de Ligue des champions.

VOIR PLUS: Jimena Sánchez expose son arrière avec des PHOTOS spectaculaires

De même, les talents sont dans leurs maisons respectives en raison de la mise en quarantaine par le COVID-19. Pour l’instant, le seul programme qui est produit est deJorge Ramos et Banda«; Dans cet espace, tous les conducteurs débattent de chez eux.

Jusqu’au moment ESPN Il n’a pas annoncé le jour de leur retour à la normale, mais ils devraient revenir à la télévision dans les prochaines semaines.