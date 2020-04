Est-ce fini de protester contre les arbitres?

Tôt ou tard, le football reviendra. Sans date fixe, les balles rouleront à nouveau dans les stades du monde entier, mais le sport roi subira quelques changements. Vous verrez des images que nous n’avons jamais vues Et, comme la vie en général, il y aura une série de variations sur ce à quoi nous sommes habitués pendant toutes ces années.

Le fait principal que attirera l’attention seront les stands vides. Les stades manqueront d’âme pour préserver la santé de chacun. Nous l’avons déjà vu dans des domaines où un club a subi une sanction pour le comportement dans les tribunes, mais maintenant c’est le coronavirus qui nous empêchera d’y assister un moment ou regardez des stades remplis de drapeau à la télévision.

Sur le green, nous continuerons à vivre de nombreuses variations. Par exemple, lorsque les compétitions reprennent, la distance de sécurité doit être maintenue autant que possible. Évidemment, il sera marqué de près, il combattra les balles divisées. Rien ne changera dans le jeu, mais qu’en est-il des protestations des arbitres? Nous nous sommes habitués à voir des joueurs faire face ou parler de très près à la collégiale, quelque chose qui maintenant Tous les efforts seront faits pour que les footballeurs ne le fassent pas.

Les mains courantes sont enlevées, C’est arrivé avant la pause à cause du coronavirus. Les équipes devront suivre strictement les mesures de précaution en formation, à la fois pendant la «mini-pré-saison» et les suivantes jusqu’à ce que tout redevienne normal. Les tests de détection des coronavirus deviendront du pain quotidien des footballeurs pour assurer leur santé et celle de la compétition.

La fin de la saison approche et de nombreux fans ne pourront pas célébrer des titres ou des promotions comme une vie. Ni des concentrations massives dans les sources ou les places où elles sont célébrées comme Canaletas, Cibeles ou Neptuno. Rien. Ces rites qui sont encore une partie importante du football sont terminés pour le moment. Donc, écrans géants ou zones de fans, également à l’extérieur.

En dehors des terrains de jeux, nous pouvons également trouver d’autres changements à l’avenir. Par exemple, y aura-t-il un gala Ballon d’Or aux dimensions des dernières années? Ce qui est clair, c’est que Les clubs, les organisations et les supporters devront s’adapter au nouveau football qui arrive à cause du coronavirus.