Est-ce fini? Si oui, voici ce qui nous manquera, des joueurs aux règles

Il est possible que le nouveau XFL 2.0 qui a captivé les fans en 2020 et fait sensation sur les réseaux sociaux soit fait.

Selon plusieurs employés et journalistes, la ligue a licencié ses employés et a déclaré qu’elle suspendait ses activités, des semaines après avoir annulé le reste de son calendrier 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui a affecté les sports du monde entier.

J’espère que ce n’est pas la fin de tout.

Mais si c’est le cas? Revenons à ce qui a été quelques semaines de football vraiment divertissantes qui ont laissé un tas de fans qui voulaient plus de XFL. Voici ce que nous manquerons de la ligue:

1. Les entretiens en marge des matchs

Pour moi, c’était la meilleure chose que la XFL offrait. Si un joueur fait un jeu énorme, il doit en parler juste après. S’il a fait une erreur, il doit y remédier.

Cela a conduit à des bombes F, mais cela a également conduit Matt McGloin à appeler les Gardiens de New York avant la mi-temps … et il a été mis au banc. Or, Jerry. Or.

2. PJ Walker

La mauvaise nouvelle: le quart-arrière des Houston Roughnecks qui aurait pu se retrouver avec le trophée MVP ne pourra pas montrer ses compétences en XFL de si tôt.

La bonne nouvelle: peut-être que nous pourrons le voir dans la NFL après avoir signé avec les Panthers de la Caroline.

3. Les coups d’envoi

Je suis tout à fait d’accord avec les règles originales du coup d’envoi dans lesquelles tout le monde ne peut se déplacer que lorsque le ballon est attrapé. La NFL devrait sérieusement les adopter! Et cela nous a donné un jeu de tour incroyable:

4. Revoir les critiques en direct à la télévision

Cela a été fait par d’autres ligues, mais c’était quand même super.

5. Célébrations difficiles au seltzer

Bon temps.

6. Le serpent de bière

J’espérais que cela deviendrait une caractéristique des futurs jeux XFL, mais hélas (cela s’est également produit il y a un mois… QUOI?).

7. Le fait qu’il ait été joué après le Super Bowl

Football de février et mars!

.