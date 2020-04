Est-ce que ce n’est qu’un travail?

Ronda Rousey fait de nouveau la une des journaux cette semaine pour ses commentaires sur les fans de la WWE.

Dans une interview sur le podcast “Wild Ride”, qui est hébergé par Steve-O de la renommée de Jackass, Rousey a de nouveau attiré des fans de la WWE, qui avaient une relation moins cordiale avec Rousey lors de sa course en tant qu’interprète avec la compagnie année.

En discutant avec Steve-O de sa décision de quitter la lutte, Rousey a demandé: «Pourquoi est-ce que je le fais, si je ne suis pas en mesure de consacrer mon temps et mon énergie à ma famille, mais plutôt de consacrer mon temps et mon énergie à une un tas de fans ingrats qui ne m’apprécient même pas? “

Elle a poursuivi: «J’adore jouer. J’adore les filles. J’adore être là-bas… mais, à la fin de la journée, j’étais comme «ces fans, mec». »

Sa haine des fans de la WWE semble assez sincère, mais c’est aussi la WWE dont nous parlons ici. Ce qui nous amène à la grande question: Est-ce tout un travail?

(Rapidement, pour les fans de non-lutte: un «travail» est une partie planifiée ou scénarisée de la narration continue et sans fin qui existe dans le monde de la lutte professionnelle. Un «tournage», d’autre part, est quand un moment non scripté se produit.)

Et, pour autant que je sache, les fans de la WWE ne peuvent pas tout à fait se décider avec ça en ce moment. Est-ce que Rousey appâte les fans intentionnellement, reste pertinente pour le sport pendant qu’elle prend une pause de la WWE et met en place son retour inévitable en tant que talon? Ou déteste-t-elle vraiment les fans pour la façon dont ils l’ont traitée pendant sa course?

Personne n’en a la moindre idée. Regardez ce que cela fait à ces pauvres fans.

Quelques points à considérer:

1.) Les fans de la WWE n’ont vraiment pas vraiment réagi à Rousey lorsqu’elle a rejoint la WWE. Pas d’une manière «on se fâche au talon». Elle n’était pas un talon («talon» est un méchant dans le langage de la lutte). Plus dans le genre “nous détestons juste cette personne et ne voulons pas la regarder”. Ils l’ont également prévenue. Donc, pour elle, être vraiment en colère n’est pas hors de question. Marquez un pour tirer.

2.) Steve-O est apparu sur WWE auparavant. Marquez un pour le travail.

3.) Rousey continue de parler ouvertement de la WWE et de faire en sorte de dénigrer les fans, au lieu de simplement esquiver la question, ce que quiconque avec sa formation aux médias sait absolument comment faire.

Plus j’en lis, plus je pense que nous sommes ici dans une situation intermédiaire merveilleuse et confuse. Un tournage travaillé, ou un tournage qui se travaille lentement. Ou quelque chose. Rousey est vraiment en colère contre les fans de la WWE pour les choses qu’ils lui ont dites, mais aussi assez intelligente pour se rendre compte qu’elle peut canaliser cette colère dans un éventuel retour de la WWE en tant que talon à l’avenir.

Les meilleurs moments de la WWE récemment (autres que WrestleMania insensés, des matchs de boneyard filmés) sont venus lorsque les écrivains trouvent de véritables désaccords réels et les transforment en œuvres.

Si Rousey prend le mal qu’elle a ressenti de la part des fans de la WWE, qui pensaient qu’elle était inintéressante et qui en a trop donné trop tôt après sa transition de l’UFC, et qui canalise cela en quelque chose d’intéressant, c’est super. Cela contribuera en fait à la rendre plus crédible en tant que personnage de la WWE.

