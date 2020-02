Est-ce que Clint Capela accélérera la reconstruction des Hawks ou la compliquera?

Trae Young cherche depuis plus de deux mois plus d’aide sur ses Hawks frustrés et frustrants, et le directeur général d’Atlanta, Travis Schlenk, en a finalement trouvé pour lui. Amener Clint Capela dans le pli pour filtrer, plonger, plonger et swat pourrait signifier que la date d’achèvement prévue du projet de reconstruction lente et régulière des Hawks est sur le point de monter légèrement. Cela soulève également des questions quant à savoir si une équipe qui s’est constituée très intentionnellement au cours des deux dernières années et demie est toujours cool de s’en tenir au même plan.

Les Hawks, Rockets, Timberwolves et Nuggets se sont formés comme Voltron tard mardi soir pour conclure un contrat monstre à quatre équipes de 12 joueurs – le plus grand échange que la NBA ait vu depuis près de 20 ans – qui a marqué le début du sprint pour la ligue. Jeudi 15 h Date limite du commerce ET. L’accord a attiré de nombreux visages dans de nouveaux endroits, avec Atlanta qui revient avec Capela – un coureur de jante de 25 ans à talons et protecteur de jante qui, conformément à la philosophie de Schlenk d’assembler des pièces soigneusement sélectionnées pour entourer Young, semble un gant adapté aux besoins des Hawks.

Atlanta occupe le quatrième rang de la ligue pour la part de ses possessions offensives détenues à la fois par les manipulateurs de balles et les hommes de roulis dans le pick-and-roll. Entrez Capela, dont l’utilisation dans le jeu d’écran a diminué ces dernières années alors que Houston a basculé vers une attaque plus lourde d’isolement, mais qui reste une cible exigeante en matière d’attention dont les défenses doivent tenir compte, et qui tire à 68% sur le bord. Il était de loin la cible préférée de James Harden pour les lobs, les passes de poche, les décharges et les dix sous pendant son mandat à Houston; on l’imagine en train de développer rapidement un partenariat productif avec un créateur tout aussi inventif de Young, qui vient d’être nommé starter. (De plus, comme le note John Schuhmann de NBA.com, Capela a terminé plus de possessions en tant que coupe-ballon / pseudo-cribleur que quiconque dans la ligue, donc ce n’est pas comme s’il avait été totalement défangé en tant qu’espaceur vertical pendant que les Rockets montaient iso- balle dans une nouvelle dimension.)

Aussi central que Capela soit considéré comme un centre de pick-and-roll, son impact pourrait être ressenti encore plus intensément sur la défensive, où les Hawks ont été terribles toute la saison, se classant 27e en points autorisés par possession. Encore une fois: entrez Capela. Selon le nettoyage de la vitre, les Rockets ont accordé 2,8 points de moins par 100 possessions non-ordures avec Capela sur le sol que lorsqu’il était assis – à peu près la différence entre une défense du top 10 et une unité du bas 10. Atlanta concède actuellement des tirs à la jante plus fréquemment que n’importe quelle équipe à part les Bulls, et bien que Capela n’ait pas été un protecteur de peinture d’élite cette saison – il se classe 38e sur 70 joueurs défendant au moins quatre tentatives sur la jante par match – adversaires des Rockets a pris des plans rapprochés moins fréquemment et les a convertis avec moins de succès, avec Capela au sol. Il en va de même sur les planches: Houston a réduit 73,4% des ratés des adversaires avec Capela sur le terrain, un taux de rebond défensif qui se classerait 10e sur toute la saison, et seulement 70,8% avec lui hors du sol, ce qui constituerait un lamentable 28e… une tique derrière la marque de pleine campagne des Hawks à la 27e place.

Laisser tomber Capela dans l’écosystème d’Atlanta devrait donc aider à amplifier la force principale d’Atlanta (le jeu de rôle pick-and-roll de Young et la puissance de l’infraction qu’il génère) et à remédier à sa principale faiblesse; à savoir, l’incapacité persistante d’empêcher quiconque d’obtenir des lay-ups gratuits sur eux. (Lorsque Capela est en assez bonne santé pour jouer, c’est-à-dire qu’il a raté quatre des cinq derniers matchs des Rockets avant l’échange avec une blessure au talon droit qui, selon The Athletic’s Kelly Iko, «ne semble pas être une situation quotidienne », Et pourrait le garder« jusque après la pause des étoiles. ») La taille de Young et ses échecs défensifs allaient toujours être un défi pour Schlenk en ce qui concerne la construction de l’alignement. La meilleure façon de neutraliser les faiblesses de Young est d’entourer le meneur de la franchise de grands athlètes aux longs membres pour l’aider à éviter les ennuis et effacer les erreurs au point d’attaque. Des alignements mettant en vedette une combinaison de Capela, John Collins, De’Andre Hunter, Cam Reddish et Kevin Huerter – tous entre 6 pieds 7 et 6 pieds 11, avec des envergures positives et des pieds rapides – pourraient donner à Atlanta une chance de puncher à Ce faisant. Et, ce qui est important, le faire à un prix raisonnable.

Les Hawks avaient déjà été liés à Andre Drummond, un autre grand homme de l’écran et de la plongée et un rebondeur historiquement prolifique qui se profilerait comme un partenaire de patrouille de peinture pour Young dans le jeu à deux. Mais l’ancien All-Star de 26 ans a une option de joueur pour la saison prochaine qu’il est quasiment certain d’exercer, ce qui signifie que toute équipe échangeant pour lui devrait être cool avec la conclusion d’un nouvel accord certainement lucratif pour le garder autour. Capela, quant à lui, est sous contrat jusqu’à la fin de 2022-2023. Les gens raisonnables peuvent être en désaccord, mais il semble beaucoup mieux pour le résultat net d’Atlanta de payer 51,3 millions de dollars à Capela pour les trois prochaines saisons que de payer Drummond – dont la production statistique a souvent semblé dépasser son impact sur le terrain pour les Pistons. —Plus de 100 millions de dollars sur les quatre prochains. Cela devrait également aider à mesure que les autres jeunes éléments du noyau des Hawks se rapprochent pour devenir éligibles aux extensions.

Les chiffres du commerce de Capela affectent davantage l’un de ces éléments clés que Collins: Collins, qu’Atlanta a pris au piège avec le 19e choix au repêchage de 2017, et qui est rapidement devenu l’un des jeunes grands hommes les plus productifs de la ligue.

Selon Basketball-Reference.com, seuls 11 joueurs ont en moyenne mieux que 19 points, 10 rebonds et 1,5 bloc par match à l’âge de 22 ans. Cinq (Bob McAdoo, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, Alonzo Mourning, Shaquille O’Neal) sont déjà dans le Hall of Fame. Deux (Tim Duncan, Kevin Garnett) sont sur le point de l’être; deux autres (Dwight Howard, Anthony Davis) sont peut-être sur le point de les rejoindre. Le 10 était Elton Brand, un non. 1 choix global qui était un monstre absolu avant de déchirer son tendon d’Achille. Le 11 est Collins, qui devient éligible à l’extension cet été. Plus tôt cette semaine, Zach Lowe d’ESPN a rapporté que plusieurs équipes s’étaient renseignées sur la disponibilité de Collins, “pensant que les Hawks pourraient être inquiets des pourparlers d’extension” dans lesquels les représentants de Collins demanderont probablement quelque chose approchant le maximum, sinon le bateau complet.

Collins a accumulé un grand nombre de ces chiffres voyants tout en agissant en tant que principal partenaire pick-and-roll de Young et menace lob. Young-to-Collins était la huitième combinaison d’aide de la ligue la saison dernière, selon pbpstats.com; ils sont à égalité au 30e rang cette saison, et Collins a raté près de deux mois alors qu’il purgeait une suspension de 25 matchs. Le 6 pieds 9 pouces 235 a également pris des mesures en tant que défenseur, saisissant des rebonds défensifs et bloquant les tirs à des taux élevés en carrière. Les Hawks ont également accordé 4,4 points de moins par 100 en moins de minutes.

Ces minutes ont été également réparties entre jouer en tant qu’attaquant de puissance et petit ballon 5, et peut-être que la plus grande question entourant l’arrivée de Capela est de savoir si les deux grands athlètes peuvent coexister et élever les Hawks ensemble. Étant donné le manque d’étirement dans le jeu de Capela – il a tenté deux tirs à trois points en six saisons NBA – cela dépendra probablement de l’efficacité avec laquelle Collins peut étendre son jeu vers le périmètre.

Il a fait des progrès dans ce domaine, tentant un record de 3,6 points en carrière par match et atteignant un taux respectable de 35,6%. Il a montré un certain réconfort dans les virages courts, atteignant 42 pour 101 (41,6%) dans sa jeune carrière; s’il peut s’appuyer sur cela, devenant une menace de renversement viable lorsque Capela est dans le jeu tout en utilisant son athlétisme pour courir autour des étirements 4 à l’autre bout, Atlanta pourrait avoir l’étoffe d’un jeune couple bidirectionnel dynamique à construire. (Les Hawks devraient avoir un plafond de 58,6 millions de dollars de ligue cet été, plus que suffisant pour leur permettre de relancer Collins et de rester optimistes pour l’avenir.) Si le développement de Collins dans cette direction s’arrête, cependant, et son meilleur rôle continue d’être en tant qu’éclaireur principal et plongeur, les Hawks devront réfléchir longuement à combien ils veulent investir en lui au cours de l’été – et, s’il présente une feuille d’offre qui va au-delà de leur volonté, s’ils peuvent identifier des opportunités de signature et d’échange qui permettraient à Schlenk de trouver plus de pièces qui pourraient mieux s’intégrer dans le puzzle qu’il essaie de mettre en place.

À 13-38, les Hawks ne sont probablement pas sur le point de prendre l’élan de ce mouvement vers une poussée post-All-Star pour la post-saison; FiveThirtyEight leur donne 3% de chances de grimper au huitième rang à l’Est, et même cela semble généreux. Mais en balançant l’accord pour Capela maintenant, plutôt que d’attendre d’aller chercher une grosse agence libre ou via le commerce cet été, Schlenk a essentiellement donné à l’entraîneur-chef Lloyd Pierce un essai routier de deux mois: jetez un œil à la façon dont Capela et Collins s’intègrent, quel type de chimie Capela peut développer avec Young, et comment les ailes réagissent au jeu devant une présence plus stabilisatrice sur la ligne arrière.

L’espoir est que Capela se mettra en marche; que Collins deviendra un spread 4 viable qui pourra revenir au 5 lorsque Clint sera assis, assurant qu’Atlanta dispose toujours d’un finisseur haut de gamme sur le court; que Young reste la paille qui remue la boisson; et qu’Atlanta pousse le nord vers la médiocrité plutôt que le désespoir, rétablissant certaines des vibrations positives qui ont surgi à la fin de la saison dernière et ont conduit bon nombre d’entre nous (société actuelle incluse) à se demander si les Hawks précoces pourraient être en avance sur le calendrier. Si tout ne se déroule pas comme prévu, cependant, nous pourrions commencer à nous demander autre chose: combien de temps Young, maintenant un All-Star de bonne foi, se contentera de ne pas obtenir le type d’aide dont il pense avoir besoin, et combien de temps Pierce , Schlenk et le reste de la confiance du cerveau d’Atlanta devront l’obtenir pour lui.