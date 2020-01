Est-ce que Kyler Murray pourrait jouer dans la NFL et la MLB en même temps?

Ce n’était pas trop surprenant lorsque Kyler Murray a déclaré pour le repêchage de la NFL 2019. Après tout, il a remporté le trophée Heisman lors d’une saison de 54 touchés à Oklahoma. Mais il devait encore faire de son mieux pour convaincre les Cardinals de l’Arizona (ainsi que le reste de la NFL) qu’il voulait être un joueur de football et rien d’autre.

“Je m’engage fermement et pleinement à devenir un quart-arrière de la NFL”, a déclaré Murray dans un communiqué de février 2019. “J’ai très hâte de me consacrer à 100% à être le meilleur QB possible et à remporter les championnats de la NFL.”

De toute évidence, cette position s’est adoucie.

J’ai parlé au QB des Cardinals Kyler Murray aujourd’hui et lui ai demandé s’il envisagerait de jouer dans la NFL et la MLB au cours de la même année civile:

«Je pense que je pourrais. … Athlétiquement, je pense que oui, je pourrais le faire. J’ai joué à la fois toute ma vie. J’adorerais ajouter cela au CV. “

– Bob McManaman (@azbobbymac) 17 janvier 2020

Le joueur de 22 ans est particulièrement bien placé pour tenter une carrière dans le baseball et le football. Il est la seule personne à avoir été choisie dans le top 10 des brouillons de la MLB et de la NFL.

En 2018, Murray a frappé .296 avec 10 circuits et 47 points produits en jouant sur le terrain central pour les Oklahoma Sooners. Son entraîneur de l’époque le comparait au voltigeur des Phillies et au quintuple joueur étoile Andrew McCutchen.

«À l’assiette, on pourrait penser qu’un gars avec son athlétisme aurait plus d’aptitude à jouer en défense qu’en attaque, mais c’est le contraire; il est plus un joueur offensif qu’un joueur défensif », a déclaré Skip Johnson d’Oklahoma à MLB.com. «Il est toujours en train de mûrir en tant qu’athlète. Il est dynamique, il est physique. Il me rappelle Andrew McCutchen. »

Ce potentiel a gagné l’Oakland Athletics, qui a choisi Murray neuvième au repêchage MLB 2018. Moins d’un an plus tard, les Cardinals ont emmené Murray avec le premier choix au repêchage de la NFL 2019. Depuis, il est un athlète d’un sport.

Mais son intérêt ravivé pour la MLB ne peut être une nouvelle que les cardinaux voulaient entendre. L’Arizona s’est engagé auprès de Murray – tous deux avec un contrat de 35,16 millions de dollars sur quatre ans et une identité offensive entière construite autour du jeune quart-arrière.

Non seulement une carrière de baseball entraînerait un risque de blessure plus élevé, mais cela diviserait également son attention. L’Arizona préférerait sans aucun doute Murray a consacré son temps dans l’intersaison vers un meilleur quart-arrière.

Pourtant, les cardinaux ne peuvent pas faire grand-chose à ce sujet.

Les Cardinals ne peuvent pas complètement empêcher Murray de jouer au baseball

En avril 2018, la NFL et la NFLPA ont interdit les «clauses de services exclusifs», ce qui empêcherait un joueur d’essayer deux sports. Les Buccaneers ont écrit ce type de clause dans le contrat de Jameis Winston en 2015. L’Arizona ne pouvait pas faire de même quatre ans plus tard.

Les Cardinals ont ajouté une disposition qui leur permet d’annuler les garanties de l’accord de Murray s’il participe à des “activités liées au baseball”. L’Arizona est à la traîne pour moins de 9 millions de dollars par an pour un quart-arrière qui a une chance d’être nommé la recrue offensive de l’année bientôt. Les Cardinals ne vont pas couper Murray, alors peu importe si son contrat est garanti ou non?

L’Arizona pourrait vraiment influencer la décision de Murray en lui infligeant une amende pour avoir manqué des réunions ou des pratiques. La saison régulière de la MLB commence vers la fin de mars et se termine vers la fin de septembre. Les Cardinals pourraient punir Murray s’il est absent pour un mini-camp obligatoire en juin, ou à peu près n’importe quoi après l’ouverture du camp d’entraînement en juillet.

C’est difficile pour quiconque envisage de pratiquer les deux sports. Le quart-arrière des Seahawks, Russell Wilson, a passé quelque temps à s’entraîner au printemps des Yankees au cours des deux dernières années, mais cela fait deux décennies qu’un joueur a jonglé avec les matchs de la saison régulière en tant que joueur de la MLB et de la NFL.

Une équipe de la MLB employant Murray obtiendra probablement un total de trois ou quatre mois hors du voltigeur avant qu’il ne soit obligé de retourner sur le terrain. En valait-il la peine?

Les Oakland A possèdent toujours les droits MLB de Murray

Alors que l’athlétisme a perdu gros sur Murray, il ne semble pas y avoir beaucoup de rancune. Le vice-président exécutif d’Oakland, Billy Beane, a déclaré en décembre qu’il «aimait toujours ce gamin» et a déclaré au Mercury News qu’il avait fait un échange pour acquérir Murray dans son équipe de football fantastique.

Si Murray donne un coup de baseball, ce sera presque certainement avec les A. Ils détiennent toujours ses droits de baseball via leur top 10 des choix de repêchage en 2018.

Et quant à sa disponibilité limitée, ce n’est pas trop mal. Même s’il a quitté l’équipe au début du camp d’entraînement des Cardinals, les A pourraient toujours obtenir environ 80-90 matchs avec Murray.

Deion Sanders en moyenne 71,2 matchs par saison dans ses neuf saisons MLB au cours de sa carrière dans la NFL. Bo Jackson a passé beaucoup plus de temps à jouer pour les Royals de Kansas City, mais c’est parce qu’il n’a fait rapport aux Raiders de Los Angeles qu’après la fin de ses saisons de baseball.

Mais ce n’était pas non plus un quart-arrière. Murray aurait besoin de jouer un calendrier MLB encore plus léger pour que cela fonctionne. Pourtant, Oakland serait probablement ravi de savoir si Murray est capable de les aider, même si c’est sur une base limitée.

Les Cardinals n’aimeraient pas ce scénario, mais ce serait un scénario qu’ils n’auraient pas beaucoup de pouvoir d’arrêter, légalement.

Pour l’instant, ils n’ont pas à s’en soucier.

Plus de Kyler Murray sur peut-être un jour jouer à la fois NFL et MLB dans la même année:

«Je ne comprends pas pourquoi, dans le sport, ils essaient de le marginaliser. Ils essaient de vous en faire choisir un et je comprends, mais nous verrons. Je pense que ce serait amusant. En ce moment, cependant, je me concentre uniquement sur le football. “

– Bob McManaman (@azbobbymac) 17 janvier 2020

Murray a terminé sa saison de recrue avec 20 touchés et quatre touchés. L’offensive des Cardinals et lui-même se sont améliorés au cours de l’année 2019, clôturant la saison avec 89 points lors de leurs trois derniers matchs. Cela a suffi à convaincre le receveur de 36 ans, Larry Fitzgerald, de ne pas prendre sa retraite et de revenir pour une autre saison.

C’est une bonne nouvelle pour les Cardinals que Murray prévoit de saisir l’élan et de s’en tenir au football. Si cela change, cependant, une carrière de baseball pour Murray n’est pas trop irréaliste.