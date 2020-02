Est-ce que le blockbuster des Wolves rendra finalement Karl-Anthony Towns heureux?

Le nouveau directeur général des Timberwolves, Gersson Rosas, vient de faire son premier gros swing. Le Minnesota est lié à D’Angelo Russell depuis l’embauche de Rosas cet été, avec ces rumeurs qui ont explosé la semaine dernière, mais le prix de Golden State pour le All-Star de 23 ans allait toujours être difficile, voire impossible. Rosas s’est donc contenté de faire partie d’un accord complexe de quatre équipes et de douze joueurs qui a envoyé Robert Covington à Houston et Clint Capela à Atlanta et a amené Malik Beasley, Juancho Hernangomez et Jarred Vanderbilt de Denver au Minnesota.

Il y a beaucoup de pièces en mouvement ici. C’était un énorme pari pour les Wolves, mais cela ne les rapprochera peut-être pas beaucoup de l’acquisition de Russell, qui est devenu quelque chose d’une baleine blanche. Covington était également l’un de leurs seuls joueurs que les autres équipes voulaient, ainsi que le meilleur ami de Karl-Anthony Towns dans l’équipe. Le joueur de franchise du Minnesota ne semblait pas heureux quand il a posté une image d’un Drake à l’air inquiet sur ses histoires Instagram après la rupture de l’accord mardi soir.

Mais Towns pourrait finir par changer d’avis une fois la poussière retombée. Cet accord vérifie deux cases importantes pour le Minnesota: il a acquis de jeunes joueurs talentueux à Beasley (23), Hernangomez (24) et Vanderbilt (20), qui sont plus âgés dans les villes (24) que Covington (29), tout en ajoutant profondeur à une liste rare sur le talent.

Les loups ont dû faire quelque chose avant la date limite. Tout optimisme depuis leur démarrage rapide avait depuis longtemps disparu. Ils ont entre 15 et 34 ans cette saison et n’ont plus gagné de match avec Towns sur le terrain depuis novembre.

La plupart des fans occasionnels de la NBA n’ont jamais entendu parler de Beasley ou Hernangomez, qui ont tous les deux été repêchés par les Nuggets au premier tour en 2016. Les Wolves parient que cela a plus à voir avec leur situation à Denver qu’avec leur talent.

L’une des règles cardinales pour les cadres de la NBA lors de la recherche de dormeurs est d’évaluer les joueurs uniquement en fonction de ce qu’ils ont eu la possibilité de faire sur le terrain. Ni Beasley ni Hernangomez n’ont jamais passé en moyenne plus de 24 minutes par match à Denver. Mais cela ne signifie pas nécessairement quoi que ce soit sur leur potentiel à long terme. Les deux ont bien fait dans leurs rôles limités.

La façon la plus simple de voir cela est de regarder leurs nombres par 36 minutes:

Carrière pour 36: Hernangomez et Beasley

Carrière par 36 minutes



Points



FG%



Rebonds



Vole



3PA



3P%













Carrière par 36 minutes



Points



FG%



Rebonds



Vole



3PA



3P%















Malik Beasley



16,2



44,4



3.9



1.2



7.2



38











Juancho Hernangomez



11,2



42,3



7,5



0,8



5



34,9

Beasley a toujours été un marqueur explosif. À 6 pieds 4 pouces et 200 livres, il est un garde de tir prototypique en 3 et D avec la capacité de marquer des points rapidement. Bien qu’il ait été relégué à un joueur de catch-and-shoot à Denver, il a également montré sa capacité à manipuler le ballon et à finir au bord. Attrapez-le dans la bonne nuit et il ressemble à une future star. Il a explosé pour un sommet en carrière de 35 points lors d’une victoire contre les Rockets la saison dernière:

Hernangomez est un contributeur plus subtil. À 6 pieds 9 pouces et 214 livres, il est un combo en avant avec la capacité de défendre plusieurs positions et d’espacer le sol. Mais c’est un lanceur de balle qui est le meilleur pour effectuer la passe supplémentaire et pour choisir et choisir ses points en attaque plutôt que de chercher son propre tir.

Les dirigeants rivaux se demandent depuis longtemps ce que Beasley et Hernangomez pourraient faire dans des rôles plus importants. Cela n’allait tout simplement jamais se produire à Denver, où ils étaient pressés pour jouer du temps des deux côtés. Leurs voies de départ ont été bloquées par Gary Harris, Will Barton et Paul Millsap, tandis que l’émergence de Michael Porter Jr. signifiait qu’ils n’étaient plus nécessaires non plus sur la deuxième unité. Les deux joueurs ont été dans et hors de la rotation, ce qui rend difficile d’établir un type de rythme.

Ce ne sera pas un problème au Minnesota, où les deux pourraient immédiatement être insérés dans la formation de départ. Avec Covington disparu, personne n’empêche Beasley et Hernangomez de jouer 30 à 35 minutes par nuit dans leur nouvelle équipe. L’opportunité est la pierre angulaire de tout jeune joueur de la NBA, et les deux joueurs viennent de recevoir une infusion bien méritée.

Beasley et Hernangomez seront tous deux agents libres restreints pendant l’intersaison, c’est pourquoi Denver a dû les quitter, même au milieu d’une poussée éliminatoire. Il était inutile de distribuer des contrats à long terme aux joueurs qui avaient du mal à voir la parole. Les Nuggets les ont donc retournés pour un sac de contrats expirant et le choix de première ronde de Houston en 2020.

Le meilleur scénario pour Rosas est que Beasley et Hernangomez suivent les traces d’Eric Bledsoe et Tobias Harris. Il est difficile de se souvenir après tout ce qui s’est passé dans leur carrière, mais les deux étaient dans une situation similaire lorsqu’ils sont entrés dans la ligue. Bledsoe a passé ses trois premières saisons en tant que doublure des Clippers avec Chris Paul, ne dépassant jamais en moyenne plus de 23 minutes par match, avant d’être acquis par Phoenix. Harris a passé sa première saison et demie à Milwaukee, en moyenne 11 minutes par match, avant d’être échangé à Orlando.

Bledsoe et Harris ont été acquis par de nouveaux front-office, similaires à celui que Rosas a assemblé au Minnesota, cherchant à faire sensation. Identifier les jeunes talents sous-utilisés dans la NBA est le moyen le plus simple de booster une équipe. Bien que cela n’ait pas fonctionné à long terme pour Phoenix et Orlando, l’acquisition de Bledsoe et Harris était deux des meilleures initiatives qu’ils aient jamais prises.

Rosas n’avait pas le luxe de recommencer et de commencer sa propre version de The Process. Les fans des Wolves recherchent désespérément le succès après avoir disputé une seule apparition en séries éliminatoires au cours des 15 dernières années, et ils ont un joueur franchisé dans Towns qui entre dans la fleur de l’âge. Les vautours du grand marché commencent déjà à tourner autour de lui, même s’il vient d’entrer dans la première année d’un contrat de cinq ans maximum.

Obtenir Russell serait un coup d’État éclaboussant pour inaugurer une nouvelle ère au Minnesota, mais Rosas n’a probablement pas les pièces pour attirer Golden State. Le régime précédent a dépouillé la franchise de pièces dans une tentative désespérée de gagner maintenant et a laissé le prochain régime une liste sans beaucoup de talent en dehors des villes et sans flexibilité du plafond salarial.

Rosas renforcera probablement lentement la base de talents du Minnesota au point qu’il pourra éventuellement faire plus d’effet sur la route. La situation des Wolves ressemblait à celle qu’il avait laissée à Houston, où les Rockets se sont reconstruits à la volée autour de James Harden sans jamais toucher le bas, achetant bas et vendant haut au bon moment.

Rosas a acheté bas sur Beasley et Hernangomez. S’il a raison, il vient de donner à sa nouvelle franchise un puissant coup de pouce dans la bonne direction. S’il a tort, ce sera sa première sortie. C’est la vie d’un directeur général de la NBA.