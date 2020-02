Est-ce que les Packers signeront l’entraîneur des 49ers Katie Sowers?

Les Packers de Green Bay vont-ils signer l’entraîneur des 49ers de San Francisco, Katie Sowers?

En supposant que Green Bay ne signe pas que Donald Driver sera son nouvel entraîneur des receveurs généraux, l’équipe devra combler cette vacance avec quelqu’un d’autre.

Récemment, une chronique sur heavy.com a suggéré que l’entraîneur-chef Matt LaFleur embauche Sowers pour le poste.

Sowers a pris de l’importance au cours des derniers mois lorsqu’elle est devenue la première femme ouvertement gay à entraîner dans le Super Bowl.

Elle a été assistante de l’entraîneur-chef Kyle Shanahan et a constamment mérité des critiques élogieuses de tous ceux avec qui elle a travaillé.

Sowers et LaFleur ont déjà travaillé ensemble alors qu’elle était stagiaire en réception et stagiaire pour les Falcons d’Atlanta, et il a été entraîneur des quarts-arrière de l’organisation.

Plus tard, Sowers partirait pour rejoindre San Francisco en tant qu’assistant offensif. Elle l’a ensuite rapidement transformée en poste à temps plein en seulement un an.

Le quart-arrière de San Francisco, Jimmy Garoppolo, n’a pas cessé de s’extasier sur elle récemment.

“Elle a été formidable”, a-t-il déclaré.

«Katie était ici avant moi. Ce qu’elle fait avec les récepteurs, tous les gars de la position de compétence, comment elle interagit avec eux, c’est spécial.

«Elle est fougueuse, mec. Katie est géniale là-bas. Elle s’en prendra aux gars. C’est amusant d’être là. “

Le grand receveur Emmanuel Sanders était tout aussi élogieux.

“Elle est l’une des entraîneurs les plus cool que j’ai connus”, a-t-il déclaré.

“Elle est un peu décontractée, froide. Vous en avez besoin parfois. Surtout dans une entreprise où il y a beaucoup de chaos, beaucoup de stress.

“Vous avez besoin d’une voix apaisante pour vous dire que tout ira bien.”

Sowers à Green Bay pourrait être gagnant-gagnant pour toutes les parties. Après sa montée en puissance avec les 49ers, elle doit continuer à gravir les échelons pour arriver là où elle veut être en carrière.

Dans le même ordre d’idées, les Packers ont clairement besoin d’un entraîneur de récepteurs large. Cette vacance doit être comblée, d’une manière ou d’une autre.

Avec Wes Welker fermement implanté en tant qu’entraîneur des receveurs de San Francisco, il faudra peut-être un certain temps avant que Sowers obtienne le même genre d’opportunité sous Shanahan.

N’oubliez pas, Shanahan a mentionné à plusieurs reprises Welker comme l’un de ses «joueurs préférés de tous les temps».

De manière générale, lorsqu’un coach idolâtre un membre de son personnel comme ça, son travail est sûr.

Le large groupe de récepteurs de Green Bay a laissé beaucoup à désirer en dehors de Davante Adams. Allen Lazard est vraiment le seul joueur notable qui mérite d’être surveillé par le groupe, mais au-delà, il n’y a pas de véritables hors concours.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles les Packers pourraient sortir et poursuivre Odell Beckham, le receveur large de Cleveland Browns, via le commerce. Mais à ce jour, rien n’a été cimenté sur ce front.

LaFleur tentera probablement d’ajouter un autre organisme au groupe de réception via le repêchage de la NFL 2020 ou par échange, mais il reste à voir à quel point cet ajout sera important.

Peu importe qui vient à bord, cependant, un large entraîneur de récepteurs sera nécessaire afin de garantir la productivité du groupe. Et idéalement, cette personne fera un meilleur travail qu’Alvis Whitted.

Le quart-arrière Aaron Rodgers est du mauvais côté de son sommet à ce stade, et on ne sait pas combien d’années de production de haut niveau il lui reste.

Un large groupe de récepteurs compétents sera absolument primordial pour tirer le meilleur parti du potentiel restant de Rodgers.

Si Sowers n’atterrit pas finalement le concert des récepteurs larges Packers, elle sera probablement un favori pour une position similaire sur la ligne avec une autre organisation.

