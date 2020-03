Est-ce que Peter va finir seul?

Nous avons vu Peter Weber prendre une mauvaise décision après une mauvaise décision au cours de sa saison en tant que The Bachelor, mais nous manquons rapidement de temps d’exposition, et il a peut-être déjà veillé à ce que cette saison se termine par un chagrin.

Les deux options restantes de Peter, Hannah Ann et Madison, ont rencontré la famille de Peter en Australie lors de la première partie de lundi de la finale de deux nuits, et peut-être pour la première fois de la saison, quelqu’un a dit à Peter la vérité non filtrée. Après que Hannah Ann a passé sa visite avec les Webers et que le temps de Madison a été principalement consacré à explorer les différentes façons dont elle ne convient pas à Peter, la mère, le père et le frère de Peter ont essayé de lui faire réaliser que son choix devait être très simple.

Les membres de la famille de Peter, qui le connaissent probablement mieux que quiconque, lui ont rappelé que la foi n’était pas aussi importante pour lui que pour Madison, et que Madison ne correspond pas à son style de vie social. Il existe une longue liste de raisons pour lesquelles une relation entre Madison et Peter pourrait potentiellement échouer, tandis que Peter lui-même a décrit Hannah Ann comme une femme parfaite avec zéro problème de compatibilité. Aveuglé par l’amour ou la satisfaction à court terme, Peter veut simplement plus Madison.

Lors de leur rendez-vous individuel à Uluru, Madison rompt sagement sa relation avec Peter, expliquant qu’elle doit prendre la décision intelligente à long terme compte tenu de toutes leurs différences. Cela aurait dû être la fin, mais Peter est attiré par les conflits. Il a prolongé à maintes reprises des relations vouées à l’échec (avec Alayah, puis avec Victoria F.), sous prétexte que puisqu’il devait «se battre» pour cela, cela devait valoir la peine de se battre.

Au lieu de cela, il a été révélé dans l’aperçu final de l’épisode que Madison reviendra dans l’émission de mardi soir – ce qui pourrait être la grande révélation que Chris Harrison fait à Peter.

Alors, comment tout cela se termine-t-il? Selon Harrison, même Peter ne connaît pas la fin de la saison, qui se jouera sur scène devant un public. J’ai cependant des théories.

Ce qui semble le plus probable, à ce stade, est que Peter continuera à poursuivre sa relation avec Madison en Australie, repoussant Hannah Ann. Il est assez clair qu’au moment du tournage, Peter n’était pas prêt à s’engager avec Hannah Ann, et je ne m’attends pas à ce qu’il revienne sur sa trajectoire quelques jours seulement après que Madison a rompu avec lui.

Espérons que Madison se rendra compte qu’elle fait une erreur. Elle est parfois perplexe devant la caméra, mais semble savoir que Peter n’est pas la bonne personne pour elle. Cela laisserait Peter essayer de se réconcilier avec Hannah Ann mardi, et espérer qu’elle se contenterait d’être son deuxième choix. Il est cependant possible que Peter choisisse Madison en Australie uniquement pour être refusé, et il essaiera de la reconquérir sur scène. La fin la plus surprenante, pour moi, serait Peter offrant sa dernière rose à Hannah Ann en Australie.

