Est-ce que Wilfried Zaha marque un point? Les dix meilleurs joueurs les plus encrassés de la Premier League, y compris les stars de Manchester United et d’Arsenal

Wilfried Zaha a récemment dénoncé le manque de protection qu’il reçoit des fonctionnaires.

L’ailier de Crystal Palace fait partie des dix meilleurs joueurs les plus encrassés de la Premier League cette saison.

S’adressant à talkSPORT, Zaha a déclaré: «C’est vraiment frustrant. Je finis par perdre la tête parce que je me sens [the officials] sont les seuls à pouvoir me protéger.

. – .

Wilfried Zaha appelle les arbitres à le protéger pendant les matchs

«Je ne cesserai jamais de dribbler. Tout ce que je veux faire, c’est jouer au football le plus longtemps possible et il me semble que je gémis toujours mais seulement moi, mon équipe et mes médecins voient mes coupures à la fin du match.

«Il appartient aux officiels d’officier les matchs. La saison dernière, j’ai eu les blessures les plus longues que j’aie jamais eues aux deux genoux. Je ne veux pas être mis à l’écart comme ça. “

Donc, sur talkSPORT.com, nous avons examiné les dix meilleurs joueurs les plus encrassés de la Premier League, selon Opta.

Zaha a été expulsé après avoir applaudi sarcastiquement Andre Marriner en janvier dernier

10. Matteo Guendouzi – Arsenal (44 fautes gagnées)

En tant que milieu de terrain central agile, Guendouzi a l’agilité et la capacité de dribbler pour échapper à ses marqueurs.

Mais le style trompeur du jeune de 20 ans signifie que les défenseurs s’engagent à relever le défi alors qu’il trouve un moyen de les dépasser et se retrouve en tas.

En 21 apparitions, il a remporté 44 fautes et le Français est le seul milieu de terrain défensif de la liste, un témoignage de sa confiance dans la conduite de ses adversaires en profondeur.

. – .

Matteo Guendouzi avance pour lancer des attaques pour Arsenal

9. Diogo Jota – Wolves (45 fautes gagnées)

Le patron des Wolves, Nuno Esporito Santo, a acquis la réputation de faire peur à la contre-attaque, Joao Moutinho et Ruben Neves alimentant leurs balles sur leur ligne de front dynamique.

Un tiers de ce trident attaquant est Diogo Jota. L’attaquant portugais a été à la réception de 45 fautes commises derrière des défenseurs de l’opposition impuissants.

Diogo Jota a neuf buts et cinq passes décisives toutes compétitions confondues cette saison

8. Todd Cantwell – Norwich (46 fautes gagnées)

Daniel Farke a été critiqué pour rester avec sa marque offensive de football qui a dominé le championnat la saison dernière.

Mais même si les Canaries sont assis au bas de la table, leur football a parfois été rafraîchissant à regarder – avec Cantwell au cœur de celui-ci.

Positif avec son mouvement avec une démonstration fréquente de flair, Cantwell sera certainement surveillé par les clubs si Norwich ne parvient pas à éviter la chute.

. – .

Todd Cantwell est le seul joueur anglais à marquer pour Norwich en Premier League cette saison

7. Daniel James – Manchester United (47 fautes gagnées)

Peu de gens auraient pu prédire que la montée en puissance de Daniel James aurait été aussi fulgurante depuis son déménagement de Swansea à 15,3 millions de livres sterling.

L’ailier de Manchester United est passé en Premier League comme un canard pour arroser le championnat.

Un habitué de la première équipe, James a trois buts et six passes décisives à son actif. Mais à seulement 5 pieds 5 pouces, le Gallois a été à la fin de certains cliquetis, notamment contre Liverpool et Burnley.

Daniel James a été victime d’une faute 47 fois en championnat en 24 matches.

6. Richarlison – Everton (48 fautes gagnées)

Sans un agitateur prolifique et reconnu, Richarlison a fait ses preuves en tant que talisman d’Everton devant le but.

Kylian Mbappe et Jadon Sancho sont les seuls autres joueurs âgés de 22 ans ou moins à avoir marqué plus de buts sans pénalité que le Brésilien depuis le début de la saison dernière.

Mais ce formulaire est livré avec un certain territoire – ce qui explique l’inclusion de Richarlison sur cette liste.

En dépit de faire 9 de ses 23 apparitions dans une position d’attaque centrale, l’attaquant des Toffees a remporté 48 fautes – le plus de l’équipe de Carlo Ancelotti.

. – .

Richarlison a marqué huit buts en Premier League cette saison en jouant sur les trois premiers

5. Adama Traore – Wolves (55 fautes gagnées)

Ayant les dribbles les plus réussis de la ligue cette saison, Traoré a besoin de peu d’introduction.

L’ailier a une structure si inhabituellement musclée pour quelqu’un dans sa position et les défenseurs rebondissent souvent sur lui lorsque le son mange le sol.

Cependant, Traoré est toujours cinquième sur notre liste avec 55 fautes remportées en raison de son approche directe que l’opposition ne peut tout simplement pas traiter.

.

Adama Traoré a déjà été approché par des équipes de la NFL

4. Jordan Ayew – Crystal Palace (60 fautes gagnées)

Ayew est une entrée inhabituelle car il se retrouve sur le côté dans la colonne des fautes les plus commises, classé 9e de la ligue selon WhoScored avec 37.

L’attaquant ghanéen rejoint son coéquipier Crystal Palace Zaha et a complété plus de dribbles que Richarlison (1,7) et Danny Ings (1) avec 1,8 par match.

. – .

Jordan Ayew n’a coûté que 2,5 millions de livres à Crystal Palace

3. James Maddison – Leicester City (74 fautes gagnées)

Aucun joueur anglais n’a effectué plus de passes clés par match que le fabricant de jeux de Leicester. Un joueur avec ce genre d’influence est toujours susceptible d’attirer des défis sans compromis.

Attirer l’intérêt de Manchester United plaira probablement à Maddison.

Mais sous la tutelle de Brendan Rodgers, le milieu de terrain né à Coventry est un rouage clé dans une machine Foxs bien huilée destinée au football de la Ligue des champions.

. – .

James Maddison a été le pivot créatif des Foxes cette saison

2. Wilfried Zaha – Crystal Palace (83 fautes gagnées)

L’attaquant ivoirien est devenu un porte-parole contre le traitement négatif des joueurs les plus habiles de la ligue.

Alors que le joueur qui a tenté un record de la ligue avec 192 dribbles jusqu’à présent cette saison, sa position ne devrait pas être une surprise.

. – .

Wilfried Zaha a inscrit sept buts pour Crystal Palace cette saison

1. Jack Grealish – Aston Villa (111 fautes gagnées)

Grealish n’est pas étranger au «traitement spécial» des défenseurs étant donné la réputation du Championnat pour son intolérance envers les joueurs tape-à-l’œil.

Le milieu de terrain d’Aston Villa arrive en tête de liste en remportant plus de 25 fautes de plus que Zaha.

La forme de Grealish cette saison l’a mis sérieusement en lice pour une place dans l’équipe Euro 2020 de Southgate bien qu’il n’ait pas de casquette senior en Angleterre à son nom.

. – .

Jack Grealish a été un artiste hors pair pour Aston Villa cette saison

.