Est-ce une bonne idée pour les chefs de garder fondamentalement la même équipe?

Que pensez-vous du Chefs juste essayer de le faire fonctionner avec la même équipe? – @ NathanKeck3

Normalement, je dirais que rester le même ne s’améliore PAS. Chaque saison de la NFL est différente et même lorsque vous gagnez un championnat, vous devriez essayer de vous améliorer. Cela ne signifie pas dépenser plus que vous ne devriez, ce que les chefs ne pouvaient pas parce qu’ils n’avaient pas d’argent.

Voyons ce qu’ils ont fait jusqu’ici et ce qu’il leur reste à faire.

Les Chiefs ont retenu Chris Jones via l’étiquette de franchise, qui était l’objectif n ° 1 de l’intersaison pour eux. La défense doit ajouter un cornerback et une certaine vitesse au secondeur dans le draft.

En attaque, ils n’ont rien fait de plus que de ramener Demarcus Robinson et de restructurer le contrat de Sammy Watkins. Mais où voulez-vous même vous améliorer? Field Yates résume bien cela:

L’infraction des chefs reviendra maintenant:

▫️10 sur 11 démarreurs du Super Bowl

▫️5 de ses 6 meilleurs rushers

▫️8 de ses 9 principaux récepteurs

▫️6 de ses 7 meilleurs OL en termes de snaps joués l’année dernière

▫️OC Eric Bienemy

EdLed par Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelce et Tyreek Hill

Peut-être une ligne offensive intérieure, mais ce n’est pas si important de casser la banque là-bas lorsque les joueurs que vous avez peuvent faire le travail.

La raison pour laquelle je pense qu’il était important pour les Chiefs de garder l’équipe proche de la même chose, et cela inclut le remaniement de l’accord de Watkins, est l’incertitude de l’intersaison.

Pour l’instant, il semble que l’intersaison de la NFL ne se produira pas en raison de la pandémie de coronavirus. Sans l’intersaison, les équipes qui ramènent le personnel d’entraîneurs, les plans et les joueurs au plus haut taux réussiront tôt dans la saison. Ils ne devraient pas avoir besoin d’autant de temps pour se préparer que les équipes composées de nouveaux joueurs et d’entraîneurs.

Les Chiefs sont positionnés comme les Packers 2011 qui sortent du lock-out. En 2011, l’intersaison de la NFL a été raccourcie car les joueurs et les propriétaires travaillaient sur le problème du travail, qui n’a été résolu que fin juillet. Les Packers venaient de remporter le Super Bowl, ont retourné presque toute l’équipe et ont obtenu une fiche de 15-1 en 2011.

Si vous pouviez construire le meilleur joueur de ligne offensive de la ligue en ce moment, quelles parties utiliseriez-vous pour chaque joueur? Les parties pourraient être le cerveau, les pieds, le placement des mains, tout ce que vous pensez être les parties les plus importantes d’un joueur de ligne offensive. – @spencepepp

J’adore cette question, je vais donc la décomposer par parties / zones générales du corps.

Cerveau: Mitch Schwartz. Mon frère aborde le jeu comme presque personne d’autre dans la ligue. Il sait exactement ce qui va se passer avant que cela n’arrive. Il est capable de contrôler ses représentants avec ces connaissances et de comprendre où les contacts doivent être établis.

Armes: Tyron Smith. Tyron a les bras les plus longs de tous les temps. Ils sont incroyables. Des bras plus longs vous permettent d’éloigner le défenseur de votre corps, ce qui devrait conduire à plus de victoires en répétitions:

Grève: Quenton Nelson. Quenton est si puissant au contact à la fois dans la protection contre les passes et dans le jeu de course. Ses crêpes sont légendaires.

Hanches: Zack Martin. Sa capacité à contrôler les défenseurs avec ses hanches est incroyable. Regardez-le jouer. Il bouge les gars avec ses hanches, puis s’ancre au passage.

Arrivée: Ryan Jensen. Ryan est une machine de finition au nez dur. Il n’est ni le plus athlétique, ni le plus fort, mais il se retrouve sous la peau des joueurs de ligne les plus défensifs avec sa finition implacable.

Vous vous demandez qui est le roi du grill: vous ou Mitch Schwartz? – @KC_Kellen

Mon frère a publié des photos de ses créations alimentaires quotidiennes sur Instagram. Tout a l’air délicieux. Oui, il peut cuisiner. Mais je peux aussi.

Avant les enfants et avant la retraite, j’avais le temps, tout comme Mitch, de cuisiner souvent. Et j’étais génial. J’ai participé à Guy’s Grocery Games avant de montrer mes compétences. Maintenant, j’ai deux enfants et je travaille à plein temps. Mon horaire de radio normal est de 18 h à 21 h. ET du lundi au vendredi, donc cuisiner quelque chose de «fantaisiste» pendant la semaine est sorti. Le week-end, ma femme et moi avons un rendez-vous ou nous mangeons avec les enfants.

Donc, je suis rouillé. Mais ne vous y trompez pas, je l’ai toujours. Je posterai bientôt quelque chose pour que vous puissiez toujours voir.