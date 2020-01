est le plus jeune Européen de l’histoire à l’obtenir

Luka Doncic sera titulaire dans le All-Star après avoir été le deuxième joueur de toute la ligue avec plus de votes. Seul LeBron James l’a dépassé d’un peu plus de 160 000. Le Slovène, qui a été le plus voté lors de la première vague, obtenu 6117355 votes, près de deux millions de plus qu’en 2019. En partageant une conférence avec l’attaquant des Lakers, vous ne pouvez pas être capitaine de votre équipe. Ce sera le 16ème apparition de LeBron dans un All-Star Game, trois des records historiques de Kareem Abdul-Jabbar. Giannis Antetokounmpo, avec moins de voix que Doncic, sera l’autre capitaine avec beaucoup de différence le plus voté de la Conférence de l’Est. 2 «gardes» (bases et escortes) et 3 «frontcourts» (avant-toits, alapivots et pivots) sont sélectionnés par conférence.

Pour la troisième édition la fête des stars il ne sera pas entre la Conférence orientale et la Conférence occidentale, sinon quoi les plus élus de chaque conférence agissent comme capitaines et choisissez parmi les huit détenteurs restants. Les votes de les fans correspondent à 50% du vote final tout en les entraîneurs et les joueurs se partagent les 50% restants, pour éviter les cas passés tels que Yao Ming et calibrer correctement le mérite de participer.

Cette méthode n’est pas sans controverse puisque Doncic lui-même a été exclu de la dernière édition malgré le soutien majoritaire des fans. Il a dû se contenter de jouer le match de vendredi à côté des «rookies» et aux joueurs de deuxième année. Cette année, il ne fait aucun doute sur ses mérites, avec quelques chiffres de points, rebonds et passes décisives pour son âge.

Le Slovène bat ainsi un nouveau record: le plus jeune européen de l’histoire à commencer dans le All-Star. Sera également le plus jeune titre depuis LeBron James en 2005, curieusement le seul joueur à l’avoir dépassé 15 ans plus tard. Le Real Madrid, un club dans lequel il a grandi et qui est toujours très en attente des États-Unis, a voulu féliciter publiquement son jeune joueur et désormais star de la NBA.

👏 Félicitations, @ luka7doncic! Tu le mérites! Tout le Real Madrid se jette avec vous dans ce All Star! #HalaMadrid | #NBAAllStar

– Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 24 janvier 2020

Les remplaçants se rencontreront le 30 janvier et le 6 février les capitaines de repêchage arriveront pour former les deux équipes. Le match se jouera dans le tôt le dimanche du 16 février au lundi 17 à 2h00 heure de la péninsule espagnole, les dix choisis comme détenteurs sont: LeBron James, Luka Doncic, Kawhi Leonard, Anthony Davis et James Harden par la Conférence occidentale, et Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Kemba Walker, Pascal Siakam et Trae Young, de la Conférence de l’Est.