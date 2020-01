Esteban Granero change d’espanyol pour Marbella

Le milieu de terrain de 32 ans ce fut l’un des rejets de Espanyol, qui lui a accordé la lettre de liberté pour qu’il puisse commencer une nouvelle aventure. Étonnamment, Grange d’Esteban va le démarrer dans la seconde B par la main de Marbella, leader du Groupe IV.

Déclaration de Marbella sur la signature d’Esteban Granero

«Le Marbella Fútbol Club a conclu un accord avec le joueur Esteban Granero, qui sera lié à l’entité pour le reste de cette saison et les suivants, jusqu’au 30 juin 2021, au détriment de l’examen médical pertinent », a annoncé l’équipe andalouse.

«Le milieu de terrain madrilène rejoint le projet ambitieux de Marbella soutenu par une carrière professionnelle extraordinaire. Champion de la Ligue et Copa del Rey avec le Real Madrid, Grange Il a été l’un des capitaines de l’Espanyol au cours de ces deux dernières saisons. De plus, ‘El Pirata’ a joué dans d’autres grands clubs comme Getafe, Queens Park Rangers et Société réelle», Conclut la note avec laquelle Marbella a officialisé sa signature.

L’Espanyol a souhaité bonne chance à Esteban Granero dans sa nouvelle aventure à Marbella

La perruche, quant à elle, a également publié une déclaration à ce sujet: «Esteban Granero a mis fin à son stage en tant que joueur de la Espanyol de Barcelone. Le footballeur madrilène, l’un des capitaines de la première équipe, est parvenu à un accord avec l’entité bleue et blanche pour la résolution de son contrat, qui a pris fin le 30 juin ».

“Grange Il est arrivé au club à l’été 2017 avec Quique Sánchez Flores sur le banc. Au cours de ces deux saisons et demie, il a disputé 82 matchs officiels avec le maillot bleu et blanc dans lequel il a réalisé six buts. En outre, il est devenu l’un des référents des costumes et faisait partie de la liste des capitaines de la main-d’œuvre », a déclaré Espanyol.

“Le Espanyol de Barcelone Il souhaite remercier publiquement Esteban Granero pour son professionnalisme, son engagement et son implication, qui l’ont conduit à être l’un des joueurs les plus respectés des fans. Le club lui souhaite les plus grands succès, tant personnels que sportifs », a-t-il conclu.