Et Álvaro Morales? ESPN a trois nominés dans les Emmy Sports

Source: Twitter @CarolinaPadron

Les prix Emmy Sports aura lieu dans les prochains jours et il y a déjà trois candidats, tous membres de ESPN. José Ramón Fernández, Ernesto Jerez y Jorge Eduardo Sánchez sont choisis dans la catégorie «Meilleure personnalité sportive de langue espagnole».

«Joserra«Est nominé pour ses bonnes performances dans les programmes Soccer épicé, Los Capitanes y Chronomètre. Aussi votre partenaire Sherry il a obtenu la reconnaissance de la guilde pour son travail dans Sportcenter et la MLB.

Tandis que Jorge Eduardo Sánchez effectue la diffusion nocturne de Sportcenter, NBA et le programme «Aux coups». Cependant, qui ne figurait pas parmi les nominés était Álvaro Morales, animateur de ESPN AM et Calla y Listen, bien qu’il se proclame “Top of the Industry”.

Il faut rappeler que les journalistes ont déjà réagi à sa nomination sur les réseaux sociaux et certains de ses followers les ont félicités pour leur travail sur la télévision sportive.