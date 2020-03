Et André Marín? Les fans s’inquiètent de leur forme physique

Ongle infection gastro-intestinale Cela aurait été la cause de l’état physique inquiétant avec lequel il a été observé André Marín, star de la chaîne sportive Fox Sports. Il l’a donc mentionné lui-même en remerciant signes de soutien des utilisateurs dans les réseaux sociodigital.

“Je veux te dire que Je suis en parfait étatJ’ai eu une très forte infection gastro-intestinale depuis l’année dernière et, heureusement, mes médecins ont réussi à me faire suivre un traitement antibiotique. J’étais même à l’hôpital pendant quelques jours. Si j’ai sans aucun doute perdu du poids, mais je suis en pleine reprise », a indiqué le journaliste à travers une vidéo.

Merci à tous ceux qui se sont inquiétés de mon état de santé. Je suis en parfait état.

Dans cette vidéo, mon médecin et moi expliquons l’infection que j’ai eue et mon rétablissement. pic.twitter.com/qSRCVi6aVl

– Andre Marín (@andremarinpuig) 27 mars 2020

André Marín il est devenu une tendance les derniers jours en raison des vidéos où il est apparu avec un changement physique remarquable. Même une poignée d’adeptes ont affirmé que la star de «Le dernier mot» il était en très mauvaise santé.

Cependant, Marin était chargé de clarifier la situation en veillant à ce qu’elle soit récupération complète. Enfin, il encourage la société à prendre soin d’elle-même et à prendre les mesures nécessaires pour éviter les infections massives du Coronavirus.

Ce que nous pouvons faire, c’est vous envoyer nos bonnes vibrations afin que vous puissiez récupérer rapidement, parce que nous pouvons vous aimer ou non, mais la santé est la chose la plus importante au monde. pic.twitter.com/5Vf8Qqm6YJ

– Les expulsés (@losexpulsados) 26 mars 2020