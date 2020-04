Et Chivas? Marco Fabián veut retourner à Cruz Azul

Il y a des jours, Marco Fabián de la Mora a exprimé son désir de revenir à Chivas del Guadalajara. Cependant, maintenant, il n’exclut pas de retourner dans une autre équipe Liga MX et l’élu serait Croix Bleue, institution où il est arrivé 2014 et avec lequel il a récolté bonnes minutes sur le terrain de jeu.

C’est ainsi qu’il l’a montré dans un live pour Fox Sports. Dans ce document, le désormais footballeur de la Al-Sadd du Qatar assurez-vous que les portes sont ouvertes dans le ciel bleu. En outre, il a fait allusion à la grande affection qu’il a pour le «Troupeau sacré» comme pour ‘La machine’.

«Je ne ferme les portes à aucune équipe non plus, je ne sais pas ce qui pourrait arriver; si je retourne au Mexique J’aimerais retourner à Chivas. Mais je portais un an la chemise de Cruz Azul et nous avons bien faitJ’étais content, donc je sais qu’il y a mes portes sont ouvertes “, a indiqué le joueur de 30 ans.

Le équipe de jeunes rojiblanco Il a déclaré avoir reçu des offres de retour au Mexique sur le marché des transferts antérieur. Cependant, il a décidé de migrer vers Qatar sous l’influence qui signifie Xavi Hernández, ancien footballeur de Barcelone et actuel entraîneur de Al-Sadd.

Marco Fabián joué un total de 36 matchs avec le maillot de Croix Bleue. En eux, il a enregistré deux mille 743 minutes (76 par rencontre) ainsi que sept scores et trois passes au but.