Et le gagnant du meilleur personnage télévisé du siècle est…

“Il ne peut pas continuer à s’en tirer!” Jesse Pinkman a crié à travers les larmes lors de la dernière saison de Breaking Bad. “Il ne peut pas continuer à s’en tirer!”

Enfin, quelqu’un l’a arrêté.

L’homme qui a mis fin au règne de terreur de Walter White est peut-être un héros improbable. Né dans une ville pittoresque de taille moyenne en Pennsylvanie, il a grandi isolé de ses pairs – «Je veux être marié et avoir 100 enfants pour pouvoir avoir 100 amis», a-t-il admis de façon mémorable étant jeune – avant de gravir les échelons d’un petit mais société de papier persistante. En tant que patron, il a inculqué des valeurs importantes telles que la sensibilité, l’égalité des sexes, des mesures égales de confiance et de méfiance envers la technologie, et le genre de courage qu’il faut avoir pour résister à la rage. Il était un scénariste, un homme de publicité, un amant, un combattant et un passionné de parkour. Il portait un costume pour dames, a fait de l’espionnage d’entreprise en s’introduisant clandestinement dans une réunion via une charrette de fromage, et connaissait tous les mots de «Life Is a Highway» de Tom Cochrane. Il a fait en sorte que tous ceux qui travaillaient pour lui se sentent tout à fait mal à l’aise et totalement à la maison. Vendredi soir, il a tué Heisenberg.

La course de Michael Scott à travers le support du meilleur personnage télévisé du siècle de The Ringer était quelque chose à voir, même si la position actuelle de The Office en tant que série la plus populaire en streaming faisait allusion à son succès. Il a fouetté Wags of Billions au Round 1, comme une 1-graine devrait faire à 16-graine. Il a ensuite dominé It’s Always Sunny dans Charlie Kelly de Philadelphie – un personnage qui, selon beaucoup, était largement sous-ensemencé – par un score de 75 à 25%. Son seul défi est venu dans le Sweet 16, quand il a été battu à la main dans le sondage du site Web par Saul Goodman, mais il a tout de même gagné avec un score global de 56-44. Ce n’est qu’après qu’il est devenu clair que les votes de Saul avaient été gonflés par une attaque alimentée par un bot. C’est comme ça que Michael Scott est bon – il a vaincu les machines. De là, il est venu au roi Omar Little et n’a pas manqué, puis a frappé Ron Swanson dans le Final Four.

Mais la victoire sur Walter White a été l’exploit le plus impressionnant de Michael. Personne n’avait dominé cette tranche tout comme Heisenberg. Dans les affrontements contre Olivia Pope de Scandal, Elizabeth Jennings des Américains, l’entraîneur de Friday Night Lights Eric Taylor, Tony Freaking Soprano et Arya Freaking Stark, Walter White a gagné avec une moyenne de 78% des voix. Comme dans Breaking Bad, c’est lui qui a frappé dans cette tranche. Jusqu’à la fin. La victoire de Michael a été mince: le sondage sur place n’a été séparé que par 153 voix, en faveur de Walt, mais avec Michael gagnant 53% sur Twitter et 58% sur Instagram Stories, c’était suffisant.

Félicitations à Michael Scott. Il n’a raté aucun des clichés qu’il a pris cette semaine. Non seulement il est le meilleur patron, mais il est aussi le meilleur personnage de télévision du siècle.

Avant de partir, je veux clore ce merveilleux tournoi avec un merci à tous ceux qui ont voté, et avec un classement rapide de mes 10 choses préférées qui se sont produites cette semaine.

10. Eric Cartman se transforme en une histoire de Cendrillon, battant Fleabag et Tim Riggins avant de tomber à Jesse Pinkman. Ces bouleversements étaient exactement le type amusant et ennuyeux que Cartman a échangé au cours des deux dernières décennies. Par le Sweet 16, je voulais vraiment qu’il aille jusqu’au bout.

9. Al Swearengen s’incline face à NoHo Hank au premier tour du tournoi, ce qui a créé une crise existentielle au sein de la chaîne TV Slack de The Ringer.

8. Au bord du précipice de s’affronter dans une bataille fraternelle entre frères et soeurs, Tyrion et Cersei Lannister descendent (respectivement à Dwight Schrute et Ron Swanson). Cela rappelle étrangement l’émission de télévision sur laquelle ils étaient!

7. Arya Stark tuant absolument Baby Yoda en huitièmes de finale, ce qui m’a incité à demander au responsable du contenu social de The Ringer, Logan Rhoades, s’il pouvait la tête de Photoshop B.Y. sur le corps de Walder Frey, ce qu’il a ensuite fait:

6. L’entraîneur Eric Taylor effectue un retour en fin de match pour remporter une élection contre Selina Meyer. Juste une belle symétrie entre le support, Friday Night Lights et Veep. Je l’ai aimé.

5. Nick Offerman a dit à John Gonzalez de The Ringer: “Quand vous regardez dans le miroir et voyez la main des cartes qui m’ont été distribuées, vous feriez mieux d’avoir le sens de l’humour.”

4. Les bots piratent le sondage du Round 2 entre Gob Bluth et Ron Swanson d’une manière si hilarante et flagrante. Le gars a accumulé plus de 200 000 votes pour lui-même alors qu’aucun autre sondage ne comptait plus de 100 000 votes au total. Dans les deux minutes environ suivant le sondage, nous nous disions tous: «Et ces bots, alors?!»

3. La décision d’éliminer Gob Bluth pour avoir tenté de truquer une élection. Ça faisait du bien de le faire, je ne mentirais pas. L’intégrité de nos élections est essentielle.

2. Arnett commencera-t-il une mini-feud avec Twitter de The Ringer au sujet de cette décision exécutive:

1. La prise de conscience que Ron Swanson a continué à être poursuivi par l’activité des bots même après le fiasco de Gob, et la prise de conscience supplémentaire qu’elle était liée à une activité de bot plus légère que nous avions remarquée en relation avec Saul Goodman. Vous voyez, Ron a battu Kim Wexler de Better Call Saul au premier tour. Tout ce qui a suivi – le sondage Gob, les sondages Saul, l’étrange lien de facto sur le site entre Ron et Cersei – était un châtiment. (Une personne qui restera anonyme nous a envoyé un e-mail vendredi matin en avouant être le coupable de ce malfaiteur de bot, et bien que ce soit complètement invérifiable – ou si c’est le cas, nous ne nous soucions pas de le vérifier – je voudrais signaler que cette e-mail comprenait la phrase «le vil Ron Swanson».) Ce genre de comportement bonkers est plus que ce que nous aurions pu espérer lorsque nous avons imaginé l’idée de faire un support de caractères TV. Encore une fois, nous vous remercions pour tout cela et espérons que cela vous a apporté autant de joie cette semaine que cela nous a apporté.