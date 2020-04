Et maintenant? La Liga MX suspend Clausura 2020 dans les catégories inférieures

Source: Twitter @America_FB

Dans le football mexicain des mesures drastiques ont été prises avant la pandémie du coronavirus et l’un d’eux a été l’annonce de la Liga MX dans lequel suspendre tous les tournois de forces de base du Clôture 2020.

Par une déclaration, le Liga MX a signalé que les tournois ont été annulés Sous 13, Sous 15, Sub 17 y Moins de 20 dans le but de sauvegarder l’intégrité des jeunes footballeurs.

À l’heure actuelle, les compétitions qui restent encore debout sont la plus grande compétition pour les hommes et les femmes, en plus de MX Ascent, qui, on le cherche, peut se conclure normalement.

Il n’y a toujours pas de date claire pour la reprise de Liga MX et les dates provisoires qui sont traitées dans le Fédération mexicaine de football Ils sont à la mi-mai.

