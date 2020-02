Et maintenant, qui joue la Super Cup?

Grenade, Mirandés, Real Sociedad et Athletic Club de Bilbao ils sont les quatre demi-finalistes de la Copa del Rey et, par conséquent, deux d’entre eux joueront la Super Coupe d’Espagne en Arabie saoudite en 2021 en tant que champion et finaliste de la K.O. Les deux autres participants seront le champion et vice-champion de la Ligue, de façon prévisible ou du moins pour l’instant, le Real Madrid et Barcelone prendront les deux autres billets.

Les deux grands du football espagnol sont tombés la même nuit dans la Copa del Rey, qui a montré le nom avec lequel il a été baptisé, tournoi du K.O. Real Madrid et Barcelone Ils ont été surpris par Real Sociedad et Athletic Club de Bilbao, respectivement, ce qui a laissé les deux équipes basques en demi-finale de la Copa del Rey. Ils ont rejoint Grenade et Mirandés, qu’il continue de vivre son rêve particulier et que même pourrait être vu jouer la Super Coupe d’Espagne l’année prochaine en Arabie Saoudite. De Miranda de Ebro à l’Arabie saoudite. Pourquoi pas?

Le billet pour aller en Arabie Saoudite passe par sceller la passe pour la finale de la Copa del Rey. Peu importe ce qui se passera le 18 avril prochain à La Cartuja, La contestation de la finale du tournoi K.O assure la place dans la Super Coupe d’Espagne nouvellement lancée, qui vivra sa deuxième édition en 2021 en Arabie Saoudite. Les deux autres endroits pour participer à ces quatre derniers sortiront de ce qui se passe dans le Ligue: championne et finaliste les participants à la Super Cup se termineront.

En ce moment, Le Real Madrid, en tant que leader, et Barcelone, en tant que deuxième, ils sont les candidats fermes, avec l’équipe du Barça avec sept points sur le troisième, Getafe. Et l’Atlético de Madrid? Le deuxième de la Super Coupe 2020 est très difficile, voire impossible, de gagner sa présence dans le tournoi d’Arabie saoudite l’année prochaine. Ceux de Simeone occupent désormais la sixième place, dix de Barcelone et avec Valence et Séville, devant, en plus de l’équipe bleu susmentionnée.