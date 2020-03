Et si Ben Affleck était resté au Kansas dans «The Way Back»?

La première bande-annonce de The Way Back était un festival de sentiments marqué par Bon Iver qui nous en disait long sur le personnage principal de Ben Affleck, Jack Cunningham – un grand joueur de basket-ball du lycée, ivrogne, a demandé de revenir et d’entraîner le basket-ball dans son ancien lycée . Mais chaque film a maintenant plus d’une bande-annonce: il y a la bande-annonce, puis la bande-annonce officielle, puis les deuxième et troisième bandes-annonces, et ainsi de suite. De nos jours, il existe même des remorques pour remorques. Il est donc essentiel que les bandes-annonces d’un film fonctionnent de concert, qu’elles remplissent de plus en plus le monde et l’ambiance et vous donnent une meilleure idée de ce à quoi vous vous engagez lorsque vous vous asseyez pour regarder. La deuxième bande-annonce de The Way Back s’est développée sur la première, a laissé tout traîner et a ajouté plus de trame de fond. Mais le plus important – pour moi, du moins – cela commence par une énorme baisse d’informations. Un des joueurs d’Affleck dit: «Tu sais ce que mon père m’a dit hier soir? Il a dit que vous avez fait un tour complet au Kansas et que vous venez de quitter. Pourquoi?” Ensuite, nous obtenons une photo de quelques bannières:

Warner Bros.

Vous ne pouvez tout simplement pas me donner cette chaîne d’informations — Ben Affleck potentiellement en train de faire le tour du Kansas — et ne pas vous attendre à ce que je concocte un univers entièrement alternatif basé sur lui.

Je pense que ces titres d’État consécutifs en 1994 et 1995 sont les saisons junior et senior de Cunningham. Cela le ferait arriver à Lawrence, au Kansas, comme étudiant de première année avant la saison 1995-1996. C’est la même année que Paul Pierce est arrivé sur le campus. Dans cette histoire alternative, Jack Cunningham d’Affleck fait partie de ces équipes Roy Williams Jayhawks du milieu à la fin des années 90 avec PP et Raef LaFrentz et Scot Pollard et Jacque Vaughn.

Ces équipes ont dominé le Big 8, puis le Big 12, mais n’ont jamais obtenu la bague qu’elles voulaient. Voici ce qui s’est passé dans le tournoi NCAA au cours de chacune des quatre années où Cunningham aurait été dans l’État du tournesol. C’est évidemment en supposant qu’il ne fait pas de redshirt, ce que je fais, car c’est plus facile et moins de travail.

1995-96 (n ° 2 des semences dans l’Ouest): Perdu dans le Elite Eight

1996-97 (n ° 1 semence dans le sud-est): Perdu dans le doux 16

1997-98 (n ° 1 semence dans le Midwest): Perdu au deuxième tour

1998-99 (semence n ° 6 dans le Midwest): Perdu au deuxième tour

Et regarde, je suis assez stupide, mais je commence à penser aux choses, tu sais? Je commence à poser des questions. Des questions comme: Si Cunningham avait fait partie de ces équipes KU, aurait-il été l’étincelle dont ils avaient besoin pour conjurer le bouleversement dans le Sweet 16 contre cette équipe de Bibby-Simon Arizona en 1997? Est-il possible qu’il devance Cuttino Mobley au deuxième tour du tournoi en 1998? Même dans ce qui aurait été sa première année, 1996, le Kansas est à 2 têtes de série. Ils se font rebondir dans l’Elite Eight par une équipe de Syracuse dépassée, rentrent chez eux avant que quiconque ne s’y attende. Cunningham fait-il assez de jeux? Donne-t-il suffisamment de jus aux Jayhawks pour faire basculer le jeu? Avec Cunningham en train de basculer et de fariner pendant quatre ans, Roy a-t-il un ou deux titres KU dans le boîtier des trophées pour accompagner ses trois à Carolina? Est-ce qu’il part jamais pour Chapel Hill en premier lieu?

Maintenant, en 1999, quelle aurait été sa dernière année à moins que ce ne soit une sorte de scénario de Wally Szczerbiak – qui est extrêmement amusant à taper et à dire – cette liste ne gagne rien. Cela aurait été cool de le voir jouer avec Jeff Boschee. Et peut-être que Cunningham est le pont entre ces grandes équipes Jayhawks ci-dessus et l’arrivée de Nick Collison, Kirk Hinrich et Drew Gooden en 1999-2000. Quelle classe. Fait intéressant, il faudra encore deux ans pour que le Kansas atteigne son apogée en tant que basket-ball Goliath et ajoute le joueur le plus électrique de l’histoire du basket-ball universitaire à ses rangs – le meilleur de North Crowley, Keith Langford. Portait des J comme personne d’autre. Ce sont les types de choses auxquelles j’ai pensé, les types de questions que je me suis posé après avoir regardé la bande-annonce. Ensuite, j’ai vu le film.

The Way Back fouille et fait levier sur les conduits lacrymaux pour une autonomie complète de 108 minutes. Il joue les bongos sur les conduits. Whac-A-Mole. Slapjack. Choisissez la métaphore du conduit que vous préférez, mais ce film continue de les poinçonner jusqu’à ce qu’ils s’ouvrent. Affleck vous donne les bonnes choses. Tu le crois. Parfois, ses joues sont de la couleur des camions de pompiers. Le film bouge et Affleck s’y déplace. Il travaille toute la gamme de son instrument. Benny vient à vous maîtrisé, presque paralysé, dans une brume ivre, puis ces violents éclats de son sortent d’une manière (basket-ball) ou d’une autre (tout le reste). À un moment donné, il regarde un match de basket-ball de l’UCLA sur une télévision de bar et ressemble à l’homme le plus triste du monde. Mais cela ne concerne pas tout cela. Il s’agit du mois de mars. Il s’agit de couper les filets. Il s’agit de championnats.

Pour répondre aux questions ci-dessus, nous devons d’abord considérer quel type de joueur Jack Cunningham était – le profil, le rapport de dépistage, la personne. Il y a très peu d’Affleck qui fait quoi que ce soit avec un ballon de basket dans le film. Il y a une photo attachée à une plaque Joueur de l’année dans l’étui à trophées du lycée. La photo est de lui au sommet de son pull, sur le point de prendre une photo. Il y a un gars qui le garde en train de participer à un très bon concours, mais on a l’impression que ça n’aura pas d’importance. Le point de libération de Cunningham est élevé. La main à Dieu, la première chose à laquelle j’ai pensé en voyant la photo, c’était Dirk Nowitzki. Je sais que c’est ridicule, mais c’est ce que je pensais. Et pour à peu près le reste du film, tout ce que nous recevons de Cunningham sont quelques dribbles ici et là. Aucune tentative de tir. Je ne me souviens même pas de nombreuses passes. Mais nous avons des indices sur qui il était en tant que joueur.

Il y a toute la course pour jouer au Kansas – difficile à obtenir, si je comprends bien. Nous entendons également que Cunningham avait 47 en un match, 55 dans un autre. Jack va chercher un double nickel. Il l’éclaire, tu comprends? Nous entendons qu’il a 6 pi 4 po. Donc, obtenir une bourse complète pour jouer au sang bleu – vous vous dites que c’est un comportement de garde combo pur et droit. Marquez le premier meneur, tirant de tout le terrain.

Les gymnases étaient bondés pour voir l’évêque Hayes jouer. Une centaine d’enfants ont essayé l’équipe. En tant qu’entraîneur, Cunningham emmène son alma mater pour jouer avec l’équipe numéro un de l’État. L’entraîneur-chef de cette équipe affirme qu’il était le meilleur joueur de lycée qu’il ait jamais vu. Vers la fin du film, nous obtenons une description du jeu de Cunningham d’un homme play-by-play lors d’une émission de radio et Basketball Batman est décrit comme ayant été, citation, “difficile, intense, compétitif”. Tous les bons mots à la mode des gars blancs sont là; la seule chose qui manque est «graveleuse». Enfin, à la fin du film, il y a une scène où nous pouvons voir Affleck prendre des photos. C’est l’heure d’or et il est dans une cour surplombant l’océan. Les palmiers sont comme des pompons là-bas et il tire des cavaliers, les manipulant un peu entre les tirs. Affleck les frappe assez régulièrement. 18 pieds. Le point de libération élevé est toujours là.

Prenons le type d’entraîneur qu’il est. Certes, lorsque la plupart des entraîneurs étaient des joueurs, ils ne pratiquaient pas tous ce qu’ils pouvaient maintenant, en tant que chef d’équipe, prêcher. Ce n’est pas parce que quelqu’un a joué dans un sens et valorisé certaines choses qu’il va s’entraîner à cette fin tout le temps. Par exemple, j’étais à la NBA lors de la dernière intersaison et Kendrick Perkins était là en tant qu’entraîneur adjoint pour l’une des équipes de mêlée. Pas une seule fois – et j’ai fait très attention à cela – n’a-t-il frappé qui que ce soit et crié: «Je suis le seul dos argenté ici!» Nous vieillissons. On rouille. Nous essayons de nous détendre.

Cunningham est un gars des chiffres. Dans la première pratique, il appelle leur centre pour tirer trop de 3. Il demande à son assistant (un Al Madrigal vierge) de lire le pourcentage de l’enfant de l’année précédente. C’est 26%, ce qui n’est pas ce que vous voulez. Cunningham, jusqu’à un certain point, souhaite des looks efficaces pour ses joueurs, mais il n’est pas un esclave de l’analyse. Au cours d’une séquence particulière de fin de partie, il doit établir une pièce. Au départ, Cunningham appelle le numéro d’un joueur autre que le gamin qui est évidemment son meilleur joueur. Ils brisent le groupe, Affleck a l’air un peu inquiet, puis il écarte le meilleur joueur et lui dit d’oublier le jeu et de tirer le ballon lui-même. Vous pourriez appeler cela une étreinte de balle de héros. Je choisis de le voir comme une croyance inébranlable dans le talent et la volonté – ce dont tous les joueurs qui ont besoin ont besoin.

Quelques autres choses que nous savons sur Cunningham en tant qu’entraîneur: quand il va à son premier entraînement avec l’équipe, il entend que leur centre est de 6 pi 3 po, et sa première réponse est «Vous devez vous faire tuer sur les planches.» Il exécute une infraction de mouvement, implore ses gars de définir plus d’écrans. Il convient probablement de dire que, pour la plupart, ce film martèle le coachspeak et l’état d’esprit que vous trouverez dans un entraîneur de basket-ball de septième année d’une petite ville. En parlant de, pendant un temps mort, et avec sa tête sur le point d’exploser, Affleck crie: «Je ne coacherai pas une équipe qui a été dépassée!» Il existe des actions de porte dérobée sur certains de leurs ensembles. Il décide de «faire de notre manque de taille un avantage» et l’équipe commence à monter les escaliers et à presser et gagner. On parle de faire “toutes les petites choses”. Il y a un ensemble appelé l’Atlanta set. C’est mentionné une fois. Nous ne le voyons jamais. Sa technique de timeout est incroyablement intense et suggère qu’il n’a pas eu à en appeler beaucoup pendant ses jours de jeu? Cette technique de timeout, c’est Affleck qui fait la lettre “T” avec ses mains, comme presque tous les entraîneurs de basket-ball l’ont fait à un moment ou à un autre, seulement il tient une main droite de haut en bas et puis, vous savez comment une porte de passage à niveau vient vers le bas? C’est comme s’il faisait ça avec son autre main mais vraiment rapide et super dur et encore et encore, comme une porte automatique qui est cassée et continue de se refermer et de se rouvrir. Lors d’un match particulièrement important, Cunningham crie: «Continuez à appuyer, à piéger, à prendre en charge.» Plus tard, il se lève du banc et crie: “Jetons nos putains d’épaules, allons-y!” Ce que je veux dire, c’est qu’il ne réinvente pas la roue, mais passe certainement un bon moment.

En construisant cet univers alternatif, il est également important de prendre en compte les listes que le Kansas avait à l’époque. Y avait-il même des minutes disponibles? Combien de coups Cunningham va-t-il même obtenir? Dans les années 90, nous sommes toujours dans un monde de positions, et je pense que le film veut suggérer qu’il était un meneur. Jacque Vaughn a verrouillé cet endroit, alors Cunningham sort-il du banc? Pourrait-il jouer avec le ballon, glisser vers le 2? Les numéros individuels et les tirs suggèrent que oui. C’est une zone arrière relativement sous-dimensionnée, mais Pierce et LaFrentz et Pollard compensent probablement cela avec leur taille.

Lors de la défaite contre Syracuse en 96, le Kansas est battu par trois. Les débutants du Kansas pour ce match sont Vaughn, Pierce, LaFrentz, Pollard et l’entraîneur actuel de basket-ball masculin de Stanford, Jerod Haase. Haase pond un œuf ce jour-là: 0 pour 9 sur le terrain et 0 pour 8 sur 3; trois points au total. Personne sur le banc du Kansas n’a beaucoup de conséquences. Je dois croire que Cunningham apporte plus à la table. Étire la défense, fait bouger le ballon. Peut-être que si son sauteur ne fonctionne pas, il peut entrer dans la voie, faire participer d’autres gars. Ils gagnent ce match, c’est ce que je dis.

Alors réfléchissons au reste de ce tournoi de la NCAA. Syracuse passe au Final Four et bat Erick Dampier et Mississippi State en demi-finale nationale. Dans le match de championnat, l’Orange perd par neuf contre une équipe du Kentucky (Tony Delk! »Toine! Walter McCarty! Ron Mercer!) Qui n’a perdu que deux matchs toute l’année. Le Kansas aurait-il eu suffisamment de puissance de feu pour battre le Kentucky? Je pense que Cunningham les dépasse. Il profite de tous les yeux pour se concentrer ailleurs et fait tomber six 3 pour aider le Kansas à remporter son premier titre national depuis l’époque de Danny Manning. Roy a des bijoux. Allons-nous en.

Lors de la défaite contre l’Arizona l’année suivante, ils sont de nouveau battus par trois, cette fois par l’éventuel champion national. L’Arizona bat ensuite Providence (God Shammgod! Austin Croshere!) En Elite Eight, Caroline du Nord (Vince Carter! Antawn Jamison! Ed Cota!) En Final Four, puis Kentucky (Mercer encore! Scott Padgett! Jamaal Magloire! ) dans le championnat national. Encore une fois, je pense que Cunningham fait assez pour compenser la différence de trois points pour les faire passer l’Arizona. Ce sont les mêmes entrées dans ce jeu que l’année précédente avec les Jayhawks déployant Vaughn, LaFrentz, Pollard, Pierce et Haase. Vaughn et Haase luttent tous deux offensivement. Pollard met en place un œuf d’oie. Pourtant, ils ne perdent que par trois. Cunningham prend le relais, fait quelques arrêts clés contre Michael Dickerson tard, Jayhawks avance. Je pense que KU est trop pour Providence au prochain tour, et je pense qu’ils ont dépassé UNC (Carter et Jamison étaient les deux seuls Tar Heels à se présenter dans cette demi-finale nationale contre Arizona). En finale, cependant, le Kentucky prend sa revanche. Les Wildcats se sont battus dur pour revenir au match de championnat après avoir échoué la saison précédente, et ils ont leur vengeance. La famille Judd est ravie. Une autre bannière monte dans Rupp Arena.

Passons à l’année junior de Cunningham. C’est le dernier de Pierce sur le campus alors qu’il déclare pour le repêchage de la NBA après cette saison. La perte de KU lors du tournoi de 1998 a été stupéfiante. Le Rhode Island les a renvoyés chez eux, gagnant par cinq au Cox Center à Oklahoma City, Oklahoma. Cuttino Mobley est allé pour 27. Ils ne pouvaient pas l’arrêter. Pierce et LaFrentz sont sortis avec 23 et 22, respectivement, mais aucun autre Jayhawk n’a atteint le double. Le Rhode Island a battu Bryce Drew et Valpo dans le Sweet 16, puis a terminé sa saison au tour suivant avec une perte de deux points contre Mark Madsen et le reste du Stanford Cardinal. Stanford a ensuite été battu par – devinez qui – Kentucky par un dans le Final Four, puis le Kentucky a battu Andre Miller, Rick Majerus et Utah dans le match pour le titre national. Si Cunningham est sur la photo, Jack et les gars éliminent Valpo sans problème, et je dois croire qu’ils montent sur l’élan (rappelez-vous, à ce stade, ils ont déjà été là-bas, ont traversé les guerres, sont bien assaisonnés) et envoient Madsen retourné à la maison bouleversé. Cela met en place le troisième et dernier versement du Kansas contre le Kentucky pour tous les marbres. Cette fois, c’est le Kansas qui se venge. Pierce, LaFrentz, Cunningham? Ils sont trop. Ils amènent le championnat à Lawrence pour la deuxième fois en trois saisons et se classent parmi les trois joueurs de basket-ball universitaires les plus décorés de l’histoire du sport.

L’année suivante, Cunningham doit diriger l’équipe seule. Il est finaliste pour les prix Wooden et Naismith et à un moment donné, le Kansas est classé numéro un dans le pays, mais il n’a pas assez d’aide, et lentement les équipes commencent à comprendre comment l’arrêter. Box-and-uns, doublez-le dès qu’il franchit la moitié du court, garde du visage, reniez complètement – il voit tout. Il finit par se blesser à la fin de l’année. Eduardo Najera tombe sur lui lors d’un match à Norman et Cunningham lui gâche le dos. Son dos commence à spasmer. L’équipe boite dans le tournoi. Cunningham essaie quand même de jouer mais son efficacité est limitée en raison de la blessure. Le Kansas est battu au deuxième tour. Il est le sélectionné de l’équipe All-American de deuxième équipe et est le joueur Big 12 de l’année. L’année suivante, il signe avec les Phoenix Suns en tant qu’agent libre non repêché. Les problèmes de dos ont effrayé les équipes loin de lui, et sa représentation, dans l’espoir de le protéger, a refusé de partager ses soins médicaux avec l’une des équipes de la ligue. Il fait partie de la liste et s’épanouit en tant que favori des fans, passe neuf saisons avec l’organisation en tant qu’homme fiable à trois et en dehors du banc, puis est contraint à une retraite anticipée en raison d’une maladie cardiaque. Sa carrière moyenne: 9,4 PTS, 1,7 REB, 1,3 AST, 48% FG, 41% 3PT, 89% FT.

Après ses jours de jeu, il passe quelques années dans divers rôles au front office des Suns, puis passe à un poste chez CBS où il travaille en studio et annonce des matchs en tant qu’analyste universitaire de basket-ball. Il n’est jamais très bon au travail, cependant, et il est régulièrement écrit comme étant quelqu’un que vous ne voulez pas appeler votre jeu. Il est trop à l’aise à la télévision et méprise la formalité du discours que nécessitent les émissions. Il veut parler normalement, pas habiller sa langue pour le public à la maison. Son ton conversationnel et son refus d’embrasser les théâtres de sa profession frustrent les téléspectateurs. Il est également distrait et commence à parler de ses chiens. C’est attachant au début, mais à un certain point, vous savez, vous êtes là pour regarder le match, pas pour entendre parler des quatre épagneuls de cocker de Jack Cunningham appelés Nike, Cheetos, Pizza et Ned.

Maintenant, sa vie est calme et heureuse. Il a récemment découvert Twitter et trouve le format très attrayant pour les blagues et les observations sur le jeu qu’il aimait si bien depuis si longtemps. Peu de temps après avoir trouvé la sobriété, il a rencontré l’amour de sa vie, Eileen, et ils se sont mariés le même mois qu’ils se sont rencontrés. Ils sont ensemble depuis deux ans et leur relation est une relation de confiance et de profonde affection. Elle est une ancienne pom-pom girl Arizona Cardinal et l’actuelle PDG de Cunningham Galleries. Actuellement, ils ont des bureaux à Miami, New York, Paris, Londres et Tokyo. Ils sont spécialisés dans l’art moderne et les techniques mixtes. Les Cunningham ont principalement partagé leur temps entre les maisons de Phoenix et de Palm Springs. Ils n’ont pas d’enfants; n’en veux pas. Ils ont également un appartement à Lawrence. Cunningham sera vu en ville, promenant ses chiens, dégustant un smoothie, saluant tout le monde. Cunningham et Eileen se présenteront parfois pour de grands matchs à domicile, s’asseoiront à côté du terrain, feront avancer les élèves. Encore maintenant, plus de deux décennies après avoir joué son dernier match en tant que Jayhawk, vous verrez des enfants courir autour d’Allen Fieldhouse dans no. 24 maillots. Il est aimé, admiré, un héros.