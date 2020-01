Et si le baseball se termine à Cuba?

12 janvier 2020, 7:14 par Fausto Triana, envoyé spécial

Camaguey, 12 janvier (Prensa Latina) Et si le baseball se terminait à Cuba? La question, apportée par les cheveux, a une réponse absolue: jamais!

Parce qu’il fait partie de l’ADN des Cubains et pour un meilleur échantillon, les play-offs de l’étape cruciale de la 59 National Series.

Des concurrences notables dans les étapes de l’île des Caraïbes ces dernières semaines, des rivalités et des passions, soulignent que le sport des balles et des grèves n’a pas cessé de faire partie de l’idiosyncrasie cubaine.

Les protagonistes à la recherche de la couronne du tournoi sont Matanzas et Camaguey. Les deux provinces ont pratiquement paralysé leur vie pour suivre l’issue de l’étape cruciale qui donnera un nouveau champion aux meilleurs en sept matchs.

Même avec des absences notables d’étoiles en forme basse, en vacances de leurs ligues étrangères respectives, le ballon, comme ils l’appellent ici, conserve sa fraîcheur, “ vivant et dur et sans gant ”, des phrases populaires qui se répètent dans la plus grande des Antilles

À tel point qu’il a le mérite de rassembler des familles entières et de convoquer des personnes de tous âges et de tous sexes.

La mauvaise course qui est restée sans titres et sans résultats importants sur la scène internationale, ainsi que l’exode de personnalités qui ont préféré s’inscrire dans les majors à leurs risques et périls, ont sapé le développement.

Cependant, malgré les incohérences qui datent probablement de 2008 après avoir perdu le titre olympique contre la Corée du Sud à Pékin, le foyer de talents ne s’est pas arrêté.

Naturellement, le niveau de la Série nationale n’est pas souhaitable, mais la résilience du baseball cubain fait le miracle qu’aujourd’hui le différend entre les Crocodiles de Matanzas et les Taureaux de Camaguey occupe des espaces prépondérants.

Pour les signes d’admiration, l’émergence de pichets de vingt ans comme Yariel Rodríguez, Yousimar Cousín et Yamichel Pérez, la montée d’un inconnu jusqu’à récemment, le jardinier et homer Javier Camero, et les vétérans qui lauriers verts.

Paragraphe d’obéissances pour le joueur de deuxième but César Prieto et l’arrêt-court et les anciennes ligues majeures Erisbel Arruebarruena, qui ravissent les propriétaires et les étrangers avec des jeux du plus haut niveau. Un peu à retenir que le baseball n’a pas perdu ses essences à Cuba. Ft / md

