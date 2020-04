Et si les pistons n’avaient pas transmis Carmelo Anthony?

Peut-être aucun jour n’a influencé les deux dernières décennies de basket-ball professionnel plus que le 26 juin 2003. Ce soir-là, le commissaire de la NBA, David Stern, a accueilli une poignée de ce qui allait bientôt devenir les joueurs les plus dominants du 21e siècle dans la ligue, tous qui portaient certains des pires costumes jamais adaptés.

Les futurs membres du Temple de la renommée LeBron James, Chris Bosh, Carmelo Anthony et Dwyane Wade ont tous entendu leur nom ce soir-là, tout comme les débutants et contributeurs de longue date comme David West, Kyle Korver, Kirk Hinrich, Boris Diaw et Chris Kaman. Et aussi Darko Milicic.

Il y a lieu de prouver que le mandat de Darko dans la ligue était aussi mauvais que celui de certains de ses pairs (ou dans le cas de LeBron, sont) bons. Parmi non. 2 choix, sans compter les joueurs sélectionnés au cours des dernières années ou ceux dont la carrière a été raccourcie par la tragédie, seul Hasheem Thabeet a affiché un pire cumulatif de parts de victoire cumulées. Darko était un jeune grand homme talentueux à une époque où le plafond pour les joueurs de cet archétype était illimité. Il y a eu beaucoup de bustes mémorables au fil des ans – Anthony Bennett, Andrea Bargnani. Milicic, cependant, a la fâcheuse distinction d’être choisi entre quatre joueurs qui ont dirigé le sport pendant la prochaine décennie.

Il est facile, en regardant en arrière, de se demander ce qui aurait pu se passer si les Pistons avaient plutôt pris l’un des trois futurs Hall of Famers choisis immédiatement après Darko. Les choses ont évolué si lentement pendant la quarantaine que les joueurs eux-mêmes posent ces questions. La semaine dernière, sur un Instagram Live avec Wade, Anthony a spéculé que si les Pistons l’avaient emmené, il aurait remporté plusieurs championnats. Ben Wallace, la pièce maîtresse de ces équipes des Pistons du milieu des années 2000, n’était pas d’accord, affirmant qu’Anthony aurait perturbé la chimie qui les a portés à la gloire et qu’avec lui dans le giron, Detroit aurait raté un ring.

Lequel d’entre eux a raison? Et comment le cours de l’histoire de la ligue aurait-il pu changer si le directeur général des Pistons, Joe Dumars, avait appelé un autre nom pour le choix? Comme l’a souligné notre pod-père Bill Simmons dans son livre de basket-ball, il était peu probable que Bosh ou Wade soient passés en second. Wade a été un choc non. 5, et il y avait une grande inquiétude que Bosh ne pouvait pas prendre le poids nécessaire pour jouer dans une ligue hyperphysique. Mais alors que nous regardons le projet de 2003, il ne fait pas de mal de laisser nos esprits vagabonder. Par souci de simplicité dans les scénarios suivants, si une équipe a la possibilité de reproduire son choix de repêchage 2003, elle le fait. Voici quelques réalités alternatives:

Scénario 1: Restez Me7o

2. Pistons de Détroit: Carmelo Anthony

3. Denver Nuggets: Darko Milicic

4. Toronto Raptors: Chris Bosh

5. Miami Heat: Dwyane Wade

Lorsque les Pistons ont tiré le deuxième choix de la loterie, Anthony était prêt à appeler Detroit chez lui. “À ce moment-là, j’étais presque sûr que j’allais à Detroit”, a déclaré Anthony à ESPN en 2013. “Je pensais que j’allais être définitivement non. 2 choix si Cleveland prenait Bron comme il ressemblait. “

Et si les Pistons prenaient Anthony? Sur le papier, cela ressemble à un slam dunk. Anthony présente une mise à niveau offensive immédiate par rapport au démarrage du petit attaquant Tayshaun Prince, et donne aux Pistons leur talent de marqueur le plus dynamique. Mais c’est le début des années 2000, et le basket-ball est un peu, euh, plus laid.

On se souvient des équipes de Détroit de cette époque pour avoir joué une solide défense et intimider des adversaires à l’intérieur. À un moment donné, ils ont tenu cinq adversaires consécutifs en dessous de 70 points et huit en dessous de 80. Et tandis que les Pistons étaient assez bons pour faire six finales de conférence consécutives en grande partie avec une formation de départ de Chauncey Billups, Rip Hamilton, Prince, Ben Wallace et Rasheed Wallace, ils étaient vraiment une équipe sans étoiles. L’hypothèse de Ben Wallace selon laquelle les Pistons manqueraient de la cohésion qui les a rendus dominants avec Melo dans le giron est juste, mais pas seulement pour la raison qu’il a déclarée.

Avec l’offensive de Melo sur la liste, les Pistons entrent dans la saison avec un étage plus élevé que dans la vraie vie, et ne se sentent pas obligés de faire un pas pour Wallace en février; dans les sept matchs avant la date limite, Anthony a marqué en moyenne près de 27 points par match. Sans Sheed, les Pistons n’ont pas le joueur que Billups a dit une fois était la différence entre Detroit étant une bonne équipe et une grande équipe. Ils expérimentent avec l’ancien sixième homme de l’année Corliss Williamson et le futur All-Star Mehmet Okur jouant à la place de Wallace, avec Anthony commençant au 3 et reléguant Prince au statut de sixième homme. Ils sont assez talentueux pour gagner 50 matchs pour une troisième saison consécutive et atteindre la finale de la Conférence de l’Est contre les Pacers, leader de la conférence, mais avec Anthony jouant tard dans le match contre Prince, le produit dégingandé du Kentucky n’est pas là pour renvoyer La prétendue mise en jeu de Reggie Miller dans les dernières secondes du deuxième match.

Les Pacers prennent une avance de 2-0 pour retourner à Detroit, et finissent par passer les Pistons en finale, où ils battent également une équipe effilochée des Lakers de Los Angeles. Une saison après avoir été évincé de Détroit, Rick Carlisle renverse son ancienne équipe pour remporter son premier titre. À Atlanta, Sheed, Stephen Jackson et Jason Terry forment un concurrent basé sur l’amour du trio pour les bandeaux. En 2004-05, ils ont remporté 60 matchs, mais étant les Hawks, ils perdent toujours au deuxième tour.

Wade et Bosh s’épanouissent toujours dans leurs équipes respectives, et finissent toujours par se joindre à Miami avec LeBron, formant la super-équipe qui mettra la table pour la prochaine décennie de cerceaux professionnels. 10 ans plus tard, dans la nouvelle rédaction de Chad Ford en 2003, il a rapporté que plusieurs sources lui avaient dit que les Nuggets préféraient Milicic à Anthony. Ici, ils obtiennent leur souhait. À Denver, tout comme à Detroit, Darko a du mal à se tailler une place derrière une cabale de grands talents. Nene, Marcus Camby et Birdman avec des manches pré-tatouage rendent difficile pour Milicic de capitaliser sur son potentiel. Alors que ses pairs réussissent ailleurs, Darko est toujours qualifié de buste. Pendant ce temps, la carrière de Melo se déroule comme à Denver, et après avoir contesté pour un titre de buteur, les Pistons l’ont renvoyé chez les Knicks pour un package similaire à celui que les Nuggets ont acheté. Ils vont mieux sans lui.

Scénario 2: comté de Dwyane

2. Pistons de Détroit: Dwyane Wade

3. Denver Nuggets: Carmelo Anthony

4. Toronto Raptors: Chris Bosh

5. Miami Heat: Darko Milicic

Tu piges? Comme le comté de Wayne, où est Détroit? Les blagues sont toujours plus drôles lorsque vous les expliquez. Avec Wade dans le pli, les Pistons deviennent un des premiers prophètes de la petite balle. Eh bien, en quelque sorte. Ils aiment toujours le sauteur de milieu de gamme, Ben Wallace est toujours la pièce maîtresse en bas, et ils étouffent toujours les matchs avec une défense musclée et un rythme glacial. Mais maintenant, ils le font avec trois gardes.

À Miami, Wade a frappé le sol avec des divisions presque identiques en première et deuxième mi-temps, terminant sa saison recrue avec une moyenne de 16,2 points, quatre rebonds et 4,5 dimes. Il y a une chance qu’il passe sa première année à Detroit en tant que supersub, épelant Billups et Hamilton, mais aussi que sa présence crée un proto – Death Lineup, avec Wade, Billups et Hamilton dans la zone arrière, Prince au 4 et Wallace à 5. En 2003, lorsqu’on lui a posé des questions sur la forme de Wade à côté d’Eddie Jones et de Caron Butler à Miami, Pat Riley a dit qu’il s’attendait à jouer les trois ensemble pour des étirements importants. En effet, le trio a commencé environ 40% de ses matchs cette saison-là. La même chose pourrait être vraie dans ce scénario à Détroit.

Ce cinq petits ballons suralimenté propulse Detroit à la tête de série dans l’Est. Wade – une sélection d’équipe All-Defensive à trois reprises – s’intègre parfaitement à cette extrémité du terrain. Les Pistons remportent le championnat en 2004, puis à nouveau en 2005, bien qu’ils n’aient pas débarqué Rasheed à la date limite. Avec Wade à la tête de la charge, les Pistons n’essaient jamais d’échanger pour Kobe Bryant, et ne retournent jamais Billups pour Allen Iverson, laissant plutôt Hamilton marcher en 2010 lorsque son contrat expirera. À Miami, le mauvais jeu de Darko rend Riley furieux au point qu’il prend sa retraite. Il reste à la maison avec sa famille et regarde les rediffusions de Heat sur TNT. Il est heureux.

Sheed se retrouve toujours à Atlanta, où ses équipes poursuivent leur marche dans la médiocrité. Le mandat d’Anthony’s Nuggets se déroule comme il l’a fait dans la réalité, mais avec Wade aidant les Pistons à étendre leur domination de l’Est, la comparaison défavorable de Melo à LeBron est légèrement moins importante au début de leur carrière. Bosh, quant à lui, a la même année recrue que lui dans la vraie vie à Toronto. Avec un prétendant au championnat hors du tableau maintenant que Miami est sans Wade, les Raptors – pas le Heat – ont obtenu les services de Shaq à l’été 2004. Ensemble, ils font un tas de bêtisiers et défient une poignée d’anneaux. Béni d’un tel succès à Toronto, Bosh ne quitte jamais pour se joindre à l’équipage du bateau banane. Avec Wade à l’aise dans la Motor City, LeBron n’a pas de super équipe à former. Il rejoint les Knicks et ne remporte son premier titre que bien plus tard, après avoir déjà quitté New York. Jordan stans ne s’en taira pas.

Scénario 3: Tours jumelles

2. Pistons de Détroit: Chris Bosh

3. Denver Nuggets: Carmelo Anthony

4. Toronto Raptors: Darko Milicic

5. Miami Heat: Dwyane Wade

Cela pourrait être la réalité alternative la plus avantageuse pour les Pistons. Tandis qu’ils ratent le score de Melo ou l’avantage de Wade, à Bosh, ils trouvent le partenaire idéal pour Ben Wallace en première zone. La capacité de rebond de Bosh se marie bien avec celle de Big Ben, et ses capacités offensives au 4 rendent un échange potentiel pour Rasheed inutile. Le jour du repêchage réel, les experts d’ESPN ont proclamé que Bosh pourrait avoir le plus haut potentiel des perspectives non-James, Anthony et Milicic. (Ils ont également suggéré que Chris Kaman était le plus prêt pour la NBA de ce même groupe. Vous en gagnez, vous en perdez.) Et Ford, dans sa rétrospective, a suggéré que Bosh – pas Anthony – était l’alternative la plus probable de Detroit. 2. Avec Bosh dans le giron, les Pistons ont frappé le sol en courant, intimidant leur chemin vers le titre NBA 2004. Ils remportent également la finale de 2005, lorsque Bosh explose, dominant Tim Duncan et Robert Horry pour assurer le deuxième anneau consécutif de Détroit et le quatrième au classement général.

Wade et Anthony voient leur carrière se dérouler de la même manière que dans la réalité. Bosh, deux fois champion à un si jeune âge, reste sur place en 2010, choisissant plutôt de jouer sa mi-carrière à Motor City. Sans Bosh dans le giron, Miami se tourne plutôt vers le deuxième meilleur attaquant du marché cet été: Carlos Boozer. Et il re-signe également un Jermaine O’Neal vieillissant pour plus de profondeur. En conséquence, Mike Miller ne rejoint jamais le Heat, et LeBron ne crie jamais son fils pour ce dunk sauvage du lycée. Il ne sait pas pourquoi, mais au fond, Mason Miller est dévasté. Le combo Wade-James est si fort que le Heat remporte toujours une paire de titres au début des années 2010, mais le déclin de Boozer et O’Neal est extrême, et James revient à la maison en Ohio à sa première occasion.

À Toronto, la seule véritable compétition de Darko pour les minutes vient de Donyell Marshall et Antonio Davis. Il n’atteint jamais son potentiel jadis pensé, il ne correspond pas non plus à ce que ses contemporains ont fait dans la vraie vie, mais ce n’est pas un désastre total. Comme la franchise des Raptors pendant la majeure partie de son histoire, sa carrière de 10 saisons est sans particularité.

Photo de Ron Turenne / NBAE via .

Scénario 4: réalité

2. Pistons de Détroit: Darko Milicic

3. Denver Nuggets: Carmelo Anthony

4. Toronto Raptors: Chris Bosh

5. Miami Heat: Dwyane Wade

La sélection de Darko par les Pistons au no. 2 choix est à juste titre considéré par beaucoup comme le pire choix de repêchage de tous les temps. Mais la sélection de Milicic n’était pas sans raison. De la façon dont il a été raconté, Darko était destiné à atterrir à Détroit. Milicic, finalement surnommé le cigare de la victoire humaine, car sa présence sur le sol a indiqué que son équipe était bien en retard, était une perspective alléchante; un 7 pieds de 17 ans avec des pieds rapides, une poignée impressionnante et un coup enviable, Darko était, prétendument dit Dumars, alors gardien Jon Barry, «meilleur que Dirk» et «allait être un étalon».

Le jour de la loterie de 2003, les Pistons s’entraînaient dans un gymnase universitaire de Manhattan pour se préparer au match 3 de leur confrontation finale avec la Conférence de l’Est avec Jason Kidd et les New Jersey Nets. À quelques mètres de là, Milicic participait à un entraînement. La façon dont l’expert en draft ESPN, Chad Ford, le dit, il se dirigea vers Dumars et demanda si le directeur général savait qu’un premier choix potentiel s’entraînait juste derrière un rideau séparant les deux courts. Dumars ne l’a pas fait, et lui et une poignée de cuivres Pistons sont allés le chercher. Ce qui s’est passé ensuite était, soi-disant, l’un des meilleurs entraînements de l’histoire du draft NBA.

“Darko était juste phénoménal”, a déclaré Ford à Brian Windhorst d’ESPN en 2013. “C’était littéralement la meilleure séance d’entraînement que j’aie jamais vue. … Lorsque vous avez un enfant de 7 pieds 1 an, âgé de 17 ans, faisant les choses qu’il faisait, c’était un moment «wow», surtout pour une équipe qui avait besoin d’un grand homme. Il y a eu juste un buzz après. »

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer



Le reste, comme nous le savons, appartient à l’histoire. Les Grizzlies de Memphis ont remporté le no. 2 choix plus tard dans la soirée, mais en raison d’un échange en 1997 pour le gros homme des Pistons Otis Thorpe, alors âgé de 35 ans, la sélection est allée à Détroit. Les Pistons ont perdu contre les Nets cette nuit-là, et de nouveau quelques jours plus tard pour mettre fin à la série. Darko a pris la deuxième place, suivi d’Anthony, Bosh et Wade.

Les Pistons, maintenant sous la direction de Larry Brown, semblaient prêts à effectuer une autre course profonde en séries éliminatoires et ont échangé contre Rasheed Wallace à mi-chemin pour renforcer leurs chances. Cela a fonctionné et Détroit a remporté le titre de 2004, a perdu en sept matchs contre les Spurs en 2005 et a complété une série de six apparitions consécutives en finale de la Conférence de l’Est. Darko, bien sûr, n’a jamais pris en compte le succès de l’équipe. Coincé derrière les attaquants des étoiles Ben et Rasheed Wallace, Antonio McDyess et même une recrue Jason Maxiell, Milicic a été échangé à Orlando au milieu de la saison 2005-06.

En deux ans et demi à Motor City, Darko n’a joué que 553 minutes en 96 matchs. Il a eu presque autant de fautes et de revirements (133) que de points (152), et soit en raison de son attitude et de son éthique de travail, du comportement notoirement épineux de Brown et de son hésitation à faire confiance aux recrues, de la difficulté à entrer dans une gamme remplie de vétérans chevronnés. , ou une combinaison des trois, Milicic n’a jamais représenté plus qu’une ligne de punch.

Pendant ce temps, les trois joueurs sélectionnés immédiatement après lui – Anthony, Bosh et Wade – se sont combinés pour 34 matchs avec les étoiles, 15 sélections avec la NBA et cinq anneaux. Au moins, Darko a remporté un titre. C’est plus que ce que Charles Barkley peut dire.