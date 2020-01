Et si Manchester United n’avait pas signé Eric Cantona de Leeds? Pas de discours des mouettes, pas de grands buts, pas de coup de pied de kung-fu et peut-être pas de titre

C’était un moment clé dans l’histoire de Manchester United, mais les choses auraient pu si facilement suivre une autre voie.

Ici, talkSPORT.com demande si Leeds United n’avait pas vendu Eric Cantona à ses rivaux amers…

L’histoire

Cantona et Man United étaient parfaits. Son arrivée pour 1,2 million de livres sterling le 26 novembre 1992 a coïncidé avec la victoire de leurs quatre premiers titres de Premier League, où ils avaient auparavant passé 26 ans sans couronne de ligue.

Non seulement la présence de Cantona a influencé les choses sur le terrain, mais elle a également eu un grand effet sur les jeunes joueurs issus du célèbre système de jeunes United. Ils voulaient tous impressionner le Français et leurs compétences et attributs ont été perfectionnés sous l’œil vigilant de l’attaquant talismanique sur le terrain d’entraînement.

“Je me souviens du premier jour d’Eric, et après la fin de l’entraînement, il a demandé un gardien de but, deux joueurs de l’équipe junior qui étaient toujours là et quelques ballons de football”, a expliqué le manager Sir Alex Ferguson.

Sir Alex Ferguson affirme que l’engagement de Cantona envers la formation était sans égal

Lorsque le mot a circulé que c’était parce que le nouvel homme du club voulait plus d’entraînement, le manager a révélé que, peu à peu, plus de joueurs ont commencé à se présenter et à suivre son exemple. “Tout cela est dû à l’éthique de travail et à l’influence de Cantona”, a ajouté Fergie.

Juste avant de devenir un joueur de Man United, Cantona avait été membre – quoique brièvement – du côté bien huilé de Leeds qui avait propulsé les Red Devils au titre de 1991/92.

Cependant, malgré qu’il ait réussi un triplé dans le Charity Shield de 1992 contre Liverpool à Wembley, puis enchaîné le tout premier triplé de Premier League, contre Tottenham, le manager de Leeds, Howard Wilkinson, a affronté son habile attaquant. Ce fut une situation qui se révéla une aubaine pour les autres États-Unis.

Demandez à n’importe quel fan de Man United qui a vu jouer Cantona et ils vous diront que c’était une joie à regarder. Ils ont adoré son sens du spectacle et sa jambe de force – autour de Old Trafford. Il l’a lapé.

Cantona est l’un des joueurs les plus aimés de l’histoire de Man United

Ce n’était pas la voie Wilkinson. «Il voulait que ses joueurs soient disciplinés et adhèrent à un certain schéma d’équipe. Eric ne convenait tout simplement pas », a déclaré l’ancien président de Leeds, Bill Fotherby, à manutd.com.

Ainsi, alors que la saison 1992/93 passait à l’automne, United luttait pour obtenir des résultats et avait besoin d’un attaquant après la signature de l’été, Dion Dublin s’était cassé la jambe.

Et une heure au téléphone avec Fotherby était tout ce qui était nécessaire pour sceller le transfert de 1,2 million de livres sterling.

Leeds avait effectivement remis à ses rivaux un joueur qui avait transformé le paysage du football anglais en faveur de Man United.

Le Français a fait ses débuts en décembre 1992 et a commencé 21 matchs supplémentaires, marquant neuf buts dans ce qui était le début d’une période dorée pour le club. «Ooh ahh, Cantona» a rapidement fait son chemin à Old Trafford et un héros est né.

“J’ai joué avec lui pendant deux saisons complètes et nous avons remporté un titre les deux fois, le premier presque à lui seul”, a déclaré Gary Neville, qui a fait irruption dans l’équipe senior à l’époque de Cantona.

Fergie, l’un de ses plus grands fans, semble d’accord. “C’était sa simple présence et sa capacité à marquer et marquer des buts”, a-t-il déclaré.

La décision de Cantona de prendre sa retraite en mai 1997 à l’âge de 30 ans a stupéfait tout le monde et a également laissé un énorme trou à l’avant, Arsenal remportant le doublé alors qu’ils terminaient sans trophée.

Et si Leeds ne le vendait pas à Man United?

Rappelez-vous, il ne s’intégrait pas à Leeds, il semble donc très douteux que, si Cantona était resté à Elland Road, il les aurait inspirés à une période de domination.

Il s’est avéré difficile à gérer pour un certain nombre de managers, et même une recommandation à Wilkinson de l’ancien manager de Cantona, Michel Platini, est venue avec un avertissement sur sa réputation.

Ferguson, cependant, a décidé que le pari en valait la peine. L’estime dans laquelle il tenait Cantona n’est pas une exagération, et aussi important que soit le Français pour le succès de Man United, il est douteux qu’il se serait également épanoui sans la main directrice de Ferguson.

Si Leeds ne l’avait pas envoyé à Old Trafford, il n’est pas étrange de penser que le Français aurait passé les prochaines années à rebondir autour des clubs et à se brouiller avec tous ceux qui ont croisé son chemin, comme il l’avait fait auparavant.

Fergie l’a décrit comme le “joueur parfait, dans le club parfait au moment parfait”, tandis que Fotherby pense que le supremo d’Old Trafford n’était pas aussi strict que Wilkinson, ce qui a permis à Cantona d’avoir plus de liberté.

Un autre manager l’aurait-il autant fait plaisir?

Il est peu probable qu’il aurait rejoint quelqu’un comme Arsenal – vainqueur de la ligue en 1991 – étant donné que c’était une époque où le patron des Gunners tout aussi strict, George Graham, achetait des joueurs fonctionnels comme John Jensen et remplaçait le talentueux Anders Limpar par Eddie McGoldrick.

Graeme Souness à Anfield, quant à lui, s’est vu proposer Cantona en 1991, mais a choisi de ne pas signer un “joueur à problèmes”.

Corbis – .

Le 25 janvier 1995, Cantona s’est lancé dans la foule lors d’une attaque contre un fan de Crystal Palace qui, selon lui, l’avait agressé verbalement.

Les principaux bénéficiaires si Cantona n’avait pas été vendu à Man United auraient été Aston Villa – et Matthew Simmons, le fan du Palace avec les marques de clous de Cantona imprimées sur sa poitrine.

À son arrivée, United était huitième, à sept points du rythme, après avoir perdu quatre matchs. Après son arrivée, l’équipe a gagné 18, a attiré six points et n’a perdu que deux, en route vers le titre.

Sans Cantona, il est fort probable que Villa – qui a poussé les Red Devils en 1992/93 – aurait terminé en tête du peloton.

En fait, Cantona a remporté le championnat chaque année sauf une entre son arrivée en Angleterre en 1992 et sa retraite en 1997.

La seule saison où il n’a pas réussi à décrocher une médaille de vainqueur était en 1994/95, quand United a raté le match en ne battant pas West Ham lors de son dernier match. Cantona, pour avoir agressé le fan dans ce qui est l’une des scènes les plus extraordinaires jamais vues lors d’un match de football, a été suspendue fin janvier.

Comme toujours, c’est juste subjectif parce que personne ne peut vraiment savoir ce qui s’est produit ou non.

“Parfois, les gens déménagent dans un certain club à un certain moment et deviennent quelque chose qu’ils n’auraient jamais été ailleurs”, a déclaré Fotherby.

