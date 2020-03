“Et si votre travail consistait à sortir pour vous entraîner?”

Le marqueur Julia Takacs Il a ouvert le débat sur la façon dont la quarantaine et le confinement ordonné par le gouvernement affectent les athlètes qui doivent s’entraîner. “Et si votre travail consistait à suivre une formation non plus?”demande-t-il sur Twitter.

L’ordre du gouvernement exprimé ce samedi par le président Sánchez est catégorique. Personne ne peut quitter la maison, sauf dans certains cas de logique écrasante comme aller au travail, au supermarché, à la pharmacie… et d’autres un peu plus frivoles comme aller chez le coiffeur ou promener le chien.

L’état d’alarme décrété par les autorités pour empêcher la contagion par le coronavirus limite la sortie dans la rue, une situation qui affecte directement les athlètes d’élite, en particulier les athlètes avec les Jeux de Tokyo (pas encore reportés ou suspendus) l’horizon.

L’entraînement quotidien est essentiel et de nombreux athlètes commencent à se demander quoi faire. Le débat est là. L’athlète espagnole Julia Takacs, bronze au dernier Européen en 50km de marche, il se demande ce qu’il peut faire si quand ton travail «C’est sortir pour s’entraîner».

Et je dis … et tous les athlètes qui vivent du sport … si votre travail consiste à sortir pour vous entraîner, pouvoir le faire à l’extérieur sans avoir besoin de gymnases ou de piste, non plus? Il n’est pas nécessaire d’aller en troupeaux, mais chacun individuellement? Une solution sera nécessaire @COE_es

– Julia Takacs (@julytakacs) 14 mars 2020

Les athlètes ont commencé à changer leurs habitudes d’entraînement face à la situation alarmante, mais pour le marcheur d’origine hongroise, l’isolement est incompatible avec leur façon de travailler. Mettez-le dans un tweet. «Et je dis, et tous les athlètes qui vivent du sport,Si votre travail consiste à sortir pour vous entraîner, pouvoir le faire à l’extérieur sans avoir besoin de gymnases ou de piste, non plus? Il n’est pas nécessaire d’aller en troupeaux, mais chacun individuellement? Une solution est nécessaire.

Julia Takacs a convoqué le COE. Bien que la situation n’ait pas de solution claire, le Comité olympique espagnol a répondu à l’athlète, rappelant que le décret du gouvernement royal “Cela nous affecte tous et nous devons nous y conformer”.

Permis spéciaux en Italie

En Italie, où ils ont été mis en quarantaine pendant trois semaines en raison de la crise des coronavirus, Les autorités sportives italiennes ont commencé à délivrer des permis spéciaux pour certains athlètes qui doivent sortir pour poursuivre leur entraînement.