ÉTAPE PAR ÉTAPE | Ce fut la crise institutionnelle de Barcelone et son contrat avec i3 Ventures

L’étape de Josep Maria Bartomeu à Barcelone s’épuise. Le président a encore une saison de plus à la tête de l’équipe de culé, mais ces derniers jours ont mis la direction de son club encore plus en débat. Au-delà des allées et venues de la signature d’un attaquant et du reproche public de Messi à Abidal, le château de Barcelone est tombé avec le accusation d’avoir fait appel à une société de conseil en Big Data, I3 Ventures, pour exprimer des critiques à l’égard de ses acteurs.

La chaîne SER dévoile l’accord avec I3 Ventures

Le programme Què T’hi Jugues de Cadena SER a révélé un Accord du FC Barcelone avec I3 Ventures pour qu’ils se forgent une opinion à travers les réseaux sociaux. Selon le programme radio, la société aurait défendu l’image de Bartomeu et la sienne et attaqué celle de certains cadres, joueurs et candidats à la présidentielle.

⚠️⚠️ LES NOUVELLES COMPLÈTES de QUÈ T’HI JUGUES d’avui:

💻 Barça treballa amb une entreprise qui crée des estats d’opinió a xarxes par:

✅ PROTÉGER la réputation de Bartomeu et le conseil d’administration

⛔ EROSIONAR l’imatge d’exjugadors, candidats, politiciens, intitats et méshttps: //t.co/raKCv1cyLu

– Què T’hi Jugues (@QueThiJugues) 17 février 2020

I3 Ventures a géré différents comptes Facebook et Twitter de mèmes et de contenu viral. Ils ont attaqué des joueurs comme Messi et Piqué, des exculés comme Guardiola, Xavi ou Puyol et même des candidats à la présidence: Víctor Font et Laporta. Les profils de cette entreprise ont même attaqué Jaume Rores, président de MediaPro.

Barcelone nie l’intrigue dans un communiqué

Le club n’a pas tardé à répondre aux accusations. Par une déclaration officielle, Le conseil d’administration de Bartomeu a reconnu avoir contracté des services avec I3 Ventures, mais aucun accord pour éroder l’image des autres. En outre, il a expliqué que la société n’était pas liée aux comptes et que, si cela était prouvé, ils résilieraient immédiatement leur contrat.

Barcelone a reconnu avoir «cservices ontratado de surveillance des réseaux sociaux dans le but d’avoir des connaissances, autant des messages positifs que des négatifs dont l’Entité fait l’objet ».

La société a également déclaré qu’il est totalement faux qu’ils se consacreront à générer une mauvaise image des joueurs de Blaugrana.

La chaîne SER répond avec le rapport

À l’aube du lundi 17 février, El Larguero révèle les rapports qui détaillent l’activité d’I3 Venture dans ces comptes indépendants. Le dossier révélé par le programme, 36 pages, conteste les arguments de Barcelone. La société possède six comptes dédiés à nuire à l’image des personnages susmentionnés.

📻⚽🚨 EXCLUSIF @La_SER

Des preuves qui montrent que I3 Ventures est à l’origine des comptes non officiels du Barça

Tous les détails ici

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻https: //t.co/3aZoQiv8U1

– El Larguero (@ellarguero) 17 février 2020

Le document est signé par la société Nicestream, société qui partage un administrateur avec I3 Ventures. L’un des domaines qui a érodé l’image est enregistré le 28 février. Selon ces données, Barcelone a accepté un paiement de 1 million d’euros divisé en cinq paiements de 200 000.

Bartomeu défend et résilie le contrat avec I3 Ventures

Le président de Barcelone, Joep Maria Bartomeu, a profité du Prix international de journalisme Manuel Vázquez Montalbán pour montrer son visage et offrir sa version aux médias. Le club a publié l’explication sur Twitter.

Bartomeu a nié «avoir engagé un service pour discréditer qui que ce soit: ni joueur, ni anciens joueurs, ni politiciens, ni présidents… »Le président a prévenu qu’ils se défendraient et ne permettraient à personne de tacher l’image du club.

Le président a confirmé l’embauche de l’entreprise pour la surveillance des réseaux sociaux en 2017. À son tour, il a admis que “Après confirmation que l’un des comptes liés a fait des commentaires inappropriés”, ils ont décidé de résilier le contrat avec l’entreprise.

Rencontre avec les capitaines et Quique Setién

Josep Maria Bartomeu veut prendre cette affaire personnellement. Hier, il a rencontré les capitaines de club: Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Piqué et Sergi Roberto Pour essayer de calmer les eaux. Le président leur a remis un dossier avec tous les messages de l’entreprise et les a informés qu’il romprait le contrat avec I3 Ventures. Le sommet a duré 30 minutes.

Les capitaines ont reçu les explications sans les avoir demandées, mais bien qu’il semble qu’ils soient partis heureux, la controverse s’est poursuivie. Gerard Piqué a appelé la marionnette Bartomeu au journaliste Marçal Lorente pour un tweet dans lequel il doutait de l’intention de la fuite.

Le président a profité de sa visite à la Ciutat Esportiva pour rencontrer Quique Setién. Cela n’a pas transcendé ce qu’ils ont dit.

Dimite Montserrat Font, directeur financier

Le gâchis a continué ce matin. Vers midi, Le triangle a annoncé que le directeur financier du club, Montserrat Font, a présenté sa démission immédiatement et irrévocablement.

La directrice financière a été embauchée en 2005 par Joan Laporta et depuis lors, elle a travaillé pour le club. Comme l’a révélé La Vanguardia, Font avait prévenu en janvier qu’il partirait pour une offre professionnelle, mais sa démission allait avoir lieu en mars. Le club s’assure que le départ n’a rien à voir avec la polémique.

Réunion de la commission des délégués

L’intrigue n’est pas fermée et cet après-midi, il y aura un nouveau chapitre. Bartomeu et Óscar Grau, PDG du club, ont convoqué d’urgence les quatre vice-présidents cet après-midi. Vendredi, ils auront une autre réunion avec l’ensemble du conseil d’administration, celle-ci était prévue.

Selon Mundo Deportivo, lors de la réunion plusieurs dirigeants demanderont le licenciement de Jaume Masferrer, Directeur de l’espace Présidence. C’est lui qui a signé le contrat avec I3 Ventures.