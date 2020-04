Étoiles révolutionnaires de la Serie A de 2019/20: de nouvelles fonctionnalités d’Andrea Pirlo avec la signature de la Juve Dejan Kulusevski

Le football a été mis en pause au milieu de la pandémie de coronavirus, mais en attendant avec impatience son retour, nous pouvons faire le point sur la saison à ce jour.

C’est l’occasion de se concentrer sur certains des nouveaux joueurs qui ont fait irruption sur la scène ce trimestre.

Ici, nous listons les cinq stars de la Serie A de cette saison, en ne considérant que les joueurs qui ont fait un maximum de 10 apparitions dans l’une des cinq meilleures ligues d’Europe.

SANDRO TONALI

Il est facile de comprendre pourquoi Sandro Tonali est largement comparé à la légende italienne Andrea Pirlo. Comme l’ancien maestro de passage, Tonali a commencé sa carrière à Brescia, montrant une capacité de jeu exceptionnelle et même une ressemblance en termes d’apparence.

Cependant, alors que Pirlo a commencé dans un rôle plus avancé avant de finalement s’installer en tant que meneur de jeu en profondeur, Tonali exerce déjà son métier de regista. Avec une vision et une technique superbes, le joueur de 19 ans est toujours à la recherche du col du tueur, même en profondeur. Cela s’est traduit par une moyenne impressionnante de 2,1 passes clés par match et cinq passes décisives pour un seul but.

Tonali est également fort, énergique et conscient de sa position. Interrogé sur les comparaisons Pirlo, le jeune a dit qu’il pensait qu’il avait beaucoup plus en commun avec Gennaro Gattuso.

TAKEHIRO TOMIYASU

Le défenseur japonais est une inclusion légèrement controversée dans cette liste étant donné qu’il a déjà accumulé 18 sélections pour l’équipe nationale et a joué régulièrement en J-League pour Avispa Fukuoka et en ligue belge pour Sint-Truiden auparavant.

Cependant, il s’agit de la première saison de Takehiro Tomiyasu dans l’une des cinq meilleures ligues d’Europe et il n’a que 21 ans. Arrière central imposant de métier, le jeune a fait preuve d’une grande polyvalence, opérant généralement à l’arrière droit de Bologne en raison de son rythme et de ses capacités sur le ballon.

Tomiyasu a une bonne conscience et fait souvent des interceptions. Il rentre souvent aux côtés des deux défenseurs centraux lorsque Bologne est en possession de garder le contrôle. Malgré son physique et ses capacités brutes, son inexpérience l’a empêché de jouer de manière centrale alors qu’il manque également d’agressivité.

MARASH KUMBULLA

Malgré seulement 18 apparitions en Serie A à son nom, Marash Kumbulla fait tourner les têtes et l’Inter Milan a déjà montré de l’intérêt pour le jeune défenseur central.

Le défenseur de Hellas Verona est proactif par nature, lisant bien le jeu et atteignant le ballon avant l’attaquant plutôt que d’avoir à reculer et à les contenir. Lorsqu’il pince devant ses adversaires, il est souvent rapide pour sortir et commencer également des contre-attaques.

C’est cette confiance et ce jeu agressif qui ont pris le dessus lorsqu’il a affronté la Juventus. Le joueur de 20 ans s’est également révélé impressionnant dans les airs et même s’il n’a qu’un seul but senior – contre la Sampdoria – jusqu’à présent, sa menace dans la surface de jeu de l’opposition est palpable.

DUSAN VLAHOVIC

Force, rythme et puissance, voilà Dusan Vlahovic en bref. Comme Tomiyasu, l’attaquant a également une petite expérience avant d’avoir joué dans la ligue serbe avant son déplacement en Fiorentina la saison dernière.

Il a fait une poignée d’apparitions au cours du dernier mandat, mais a commencé à regarder la partie cette fois-ci. Le joueur de 20 ans a disputé 22 matchs de championnat cette saison, mais 12 d’entre eux étaient du banc. Néanmoins, Vlahovic a impressionné avec six buts pour la campagne avec une belle passe et une grève contre l’Inter se démarquant.

Le Serbe a la construction d’un numéro neuf imposant et est formidable dans les airs, mais son jeu de hold-up doit être amélioré. D’un autre côté, il peut être étonnamment agile quand il s’agit d’affronter des défenseurs en tête-à-tête.

DEJAN KULUSEVSKI

Avec le physique, la force et la vitesse pour prospérer dans le jeu moderne, Dejan Kulusevski ressemble à un joueur bien équilibré destiné à être un succès. La Juventus le pense certainement.

Le joueur de 19 ans a attiré l’attention des géants de la Serie A alors qu’il était prêté à Parme par Atalanta, les incitant à se lancer en janvier avec un accord qui pourrait s’élever à 44 millions d’euros.

Il a opéré depuis la droite et aime couper et tirer avec son superbe pied gauche, enregistrant cinq buts et sept passes décisives cette saison.

Cependant, avec de vastes réserves d’énergie et une accélération accélérée, Kulusevski est un porteur de ballon talentueux. C’est pourquoi beaucoup pensent que son avenir réside dans son fonctionnement en box-to-box ou dans le milieu de terrain offensif.

Le Suédois n’a fait qu’une apparition pour l’équipe nationale jusqu’à présent mais semble destiné à être une star.

