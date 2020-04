Eto’o et Drogba, indignés par un médecin raciste

De l’écriture

Journal La Jornada

Samedi 4 avril 2020, p. a10

Paris. Les anciennes stars internationales camerounaises Samuel Eto’o et ivoirien Didier Drogba ont explosé contre un médecin français qui a déclaré que le nouveau vaccin Covid-19 devrait être expérimenté sur le continent africain. Ces commentaires ont fait écho et indigné sur les réseaux sociaux. L’ancien attaquant de Barcelone a qualifié le médecin d’assassin. Pendant ce temps, l’ancien buteur de Chelsea a déclaré que l’Afrique n’est pas un laboratoire d’essais, a-t-il écrit sur Twitter. Je voudrais dénoncer vivement ces propos dégradants, faux et, surtout, profondément racistes. L’hôpital parisien où travaille Jean-Paul Mira, le médecin à l’origine des déclarations controversées, a déclaré à Mira: Je tiens à présenter toutes mes excuses à ceux qui se sont sentis insultés par les commentaires que j’ai fait maladroitement.

