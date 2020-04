Étude indépendante: qui Giannis devrait regarder

Giannis Antetokounmpo affiche des chiffres historiques cette saison et recevra probablement son deuxième MVP consécutif, ce qui ferait de lui le 12e joueur de l’histoire de la NBA à remporter deux MVP consécutifs. Les 11 autres sont tous membres du Temple de la renommée, ou le seront un jour. À 25 ans, Giannis serait à égalité avec LeBron James pour le deuxième plus jeune joueur à remporter le prix deux années de suite, derrière seulement Kareem Abdul-Jabbar. Les améliorations du Greek Freak à chaque saison de sa carrière montrent qu’il n’a aucun sentiment de complaisance; ses meilleures années sont encore devant lui. Donc, avec la saison régulière suspendue en raison de la pandémie de coronavirus, je ne peux m’empêcher de me demander: sur quoi Giannis pourrait-il travailler pendant cette période inattendue loin du tribunal pour aller encore mieux?

Bienvenue à Independent Study, une série qui détaille les joueurs des anciennes stars actuelles devraient regarder pour propulser leurs jeux vers l’avant aujourd’hui. Nous commençons avec Giannis depuis qu’il nous en a donné l’idée en premier lieu avec sa récente publication sur Instagram mettant en vedette une photo de lui se frottant le menton. “Je viens de regarder les moments forts de Chris Bosh et Paul Pierce”, a écrit Giannis dans la légende. “Qui devrais-je regarder ensuite?” Bien que Giannis se soit senti nostalgique, voyons pourquoi Bosh et Pierce sont des choix parfaits pour figurer sur sa liste de surveillance, puis répondez à sa question.

Ce que Giannis peut apprendre de… Chris Bosh

Faire des trous dans le jeu d’Antetokounmpo semble idiot, mais un domaine qui reste bon, pas grand, est son score. Giannis a marqué 0,97 points par post-up au cours des deux dernières saisons, selon les données de suivi de Synergy Sports. C’est un bon niveau de production, surtout compte tenu de la quantité d’attention défensive que Giannis reçoit. Mais cela n’a rien à voir avec les chiffres enregistrés par les meilleurs buteurs actuels du jeu comme Joel Embiid et Nikola Jokic, et des joueurs du passé comme Bosh.

Bosh a remporté deux championnats avec le Heat et est devenu un prototype pour les grands modernes en migrant du poste vers la ligne des 3 points. Mais avec les Raptors, Bosh s’est régalé du poste. Avant la saison 2009-2010, sa dernière à Toronto, il s’est empressé de mélanger l’intimidation avec son style face-à-face, ce qui équivalait à une meilleure saison statistique en carrière. Bosh a obtenu une moyenne de 24 points tout en marquant plus d’un tiers de ses points dans le post, où il a marqué une élite de 1,1 point à chaque post-de tous les joueurs pour enregistrer au moins 500 post-ups dans une saison depuis 2004-05, Bosh’s la saison est la plus efficace.

Le moyen de signature de Bosh pour obtenir des seaux était de piquer ou de truquer, puis de faire son mouvement. Il pouvait marquer des deux blocs en utilisant l’une ou l’autre main pour couler des tirs au crochet, comme dans les clips ci-dessus. Seuls 15 des 183 post-ups d’Antetokounmpo cette saison étaient des face-ups – ce n’est tout simplement pas quelque chose qu’il utilise, ce qui le rend lui et Bosh opposés.

Bosh a armé la menace de son coup de saut pour créer des voies de circulation, ce que Giannis n’a pas encore fait. Cependant, il y a des raisons de croire qu’il le peut. Beaucoup a été fait du sauteur amélioré à 3 points d’Antetokounmpo, mais il est également amélioré par rapport à la plage à 2 points. Il tire 42% sur des sauteurs à 2 points, contre 35% la saison dernière, selon les statistiques avancées de la NBA. Ce n’est pas un grand nombre, mais il est suffisamment solide pour que les défenses le respectent. Giannis est comme un Shaquille O’Neal moderne, utilisant la force brute pour atteindre le bord, mais il devrait établir son jeu face visible pour se rendre plus dynamique. S’il peut incorporer des éléments de Bosh avec des coureurs et des tirs au crochet, il deviendra un post-menace plus polyvalent qui pourra s’épanouir loin de la jante.

Ce que Giannis peut apprendre de… Paul Pierce

Giannis a ajouté à son sac de milieu de gamme cette saison en incorporant un pull fadeaway qu’il utilise lorsque son chemin vers la jante est bloqué. Il a également ajouté un demi-spin qui ressemble un peu à Pierce.

Pierce est devenu l’un des meilleurs buteurs de la ligue au cours de son apogée en raison de son jeu de jambes et de son toucher. Il pouvait lire une défense et réagir avec le bon coup au bon moment. Peu importe où il a attrapé le ballon, il trouverait un moyen de générer un tir. Antetokounmpo n’est pas ce type de marqueur de périmètre. Mais il peut apprendre de Pierce pour être plus imprévisible du milieu de gamme, ce qui le rendrait encore plus difficile à défendre.

Pierce a écrit tant de moments d’embrayage dans sa carrière parce qu’il avait la capacité de créer de l’espace pour tirer, bien sûr. Mais il avait aussi un don pour marquer hors-équilibre même lorsque son tir était fortement contesté. Pour l’instant, la plupart des tirs de milieu de gamme d’Antetokounmpo arrivent quand il est assez ouvert. Lorsqu’il est confiné, il passe, ce qui est la bonne décision en saison régulière. Mais, en tant qu’alpha sur les Bucks, il y aura des moments en séries éliminatoires où le chronomètre tire à sa fin, et c’est lui qui sera forcé de tirer.

Le basket-ball était un sport très différent dans le prime de Pierce. Des buteurs comme Pierce ont régulièrement pris des photos contestées de milieu de gamme, même avec beaucoup de temps au chronomètre. Les temps ont changé, mais les mêmes principes s’appliquent dans les situations d’embrayage pour les stars d’aujourd’hui. Giannis pourrait à nouveau monter de niveau avec la capacité de se lever et de tirer, même lorsqu’il est mal à l’aise. Il est tellement grand qu’il est difficile de contester son coup de toute façon. Il a juste besoin que des représentants lancent son tir lorsqu’un adversaire établit un contact, tout comme Pierce a dû le faire à plusieurs reprises au cours de sa carrière.

Que Giannis soit sur le bloc inférieur en train de poster ou de conduire le ballon depuis l’aile ou le coude, prouver qu’il peut prendre et réaliser des tirs contestés ouvrirait un tout nouveau monde de possibilités. Si son tir est efficace, cela lui ouvrira de la place pour devenir difficile avec le type de faux de pompe que Bosh et Pierce ont longtemps utilisé pour tromper les défenseurs.

Giannis est un buteur intérieur si dévastateur que les défenseurs sont grillés par leurs entraîneurs pour ne pas mordre les contrefaçons de la pompe. Ils veulent que Giannis tire. Ils voudront toujours que Giannis tire, à moins qu’il ne devienne indéniablement un bon tireur. Mais même si les résultats sont moyens, cela lui donnera un autre outil, et la variété de son jeu s’additionnera pour lui faire une couverture encore plus difficile.

Qui Giannis devrait-il regarder ensuite?

Il existe de nombreuses façons de répondre à la question d’Antetokounmpo. Trolls a déclaré qu’il devrait regarder Steph Curry ou JJ Redick, mais soyons plus réalistes ici. Quand vous pensez aux joueurs qui allient le mieux la puissance et la finesse, Hakeem Olajuwon vient à l’esprit. Hakeem pouvait dominer ses adversaires géants, mais il avait également un jeu de jambes ballétique qu’il utilisait pour danser jusqu’au panier. Ce serait choquant si Giannis n’a pas déjà digéré tout ce qu’il peut de Hakeem. Bien que le Greek Freak n’ait pas un jeu de jambes exceptionnel comme The Dream, il est toujours joli.

Plus Giannis réussit en tant que marqueur, plus il recevra d’attention défensive. Les équipes doubleront. Les équipes vont piéger. Les équipes lui jetteront tout ce qu’elles peuvent. Giannis devra devenir un meilleur passeur. Bien que Giannis ait progressé dans la recherche de coéquipiers ouverts, il peut encore s’améliorer en prenant des décisions rapides et en délivrant des passes plus précises. Le candidat parfait pour Giannis à regarder ensuite est Kevin Garnett.

En 2002-03, Garnett a mené les Timberwolves aux points, aux passes décisives, aux rebonds, aux blocages et aux interceptions. Il était le troisième joueur de l’histoire de la NBA à diriger son équipe dans les cinq catégories. Dave Cowens et Scottie Pippen ont été les deux premiers, et LeBron James et Giannis l’ont fait depuis. On se souviendra peut-être mieux de Garnett pour avoir ancré les meilleures défenses et remporté un championnat à Boston, mais il a été le centre de certaines des meilleures infractions de la ligue au cours de ses premières années dans le Minnesota. Marquer était sa première responsabilité, mais passer était sa sauce secrète.

KG était en avance sur son temps. À 6 pieds 11 pouces, le Minnesota lui a permis de dribbler le ballon sur le terrain et d’initier des sets, ce qui n’est pas différent de la façon dont les grosses compétences sont utilisées aujourd’hui. Dans le demi-terrain, les Wolves ont nourri Garnett partout pour générer des points pour lui-même et pour les autres. KG a inspecté le sol avec la vision d’un quart-arrière. Il toucherait le plat passe immédiatement après avoir reçu le ballon, trouver des coupeurs du haut poteau et attaquer le dribble pour attirer l’attention de la défense et créer une voie de dépassement.

De 1990-00 à 2004-05, Garnett a enregistré six saisons consécutives avec une moyenne d’au moins cinq passes décisives. Aucun autre grand homme n’a autant – Wilt Chamberlain et Jokic sont les prochains avec quatre totaux, par référence de basket-ball. Si KG avait un espacement moderne avec des tireurs autour du sol, ses numéros d’assistance auraient été encore plus élevés. Il a également rarement fait des erreurs, ne réalisant en moyenne que 2,8 chiffres d’affaires au cours de ces six saisons, avec une sensation apparemment innée quant au moment de marquer ou de distribuer aux autres.

Garnett arme son score en simulant la pompe dans le clip ci-dessus, ce qui a poussé trois Blazers à quitter leurs pieds et à ouvrir une voie de passage à un tireur. Giannis est un passeur volontaire qui fait des jeux simples, mais il n’a pas encore une vision avancée ou peut créer des voies de dépassement comme Garnett illustré ci-dessus. Garnett n’était pas un excellent facilitateur, mais il était toujours un grand joueur. Son aptitude à faire du jeu le distingue comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Giannis devrait lui prendre tout ce qu’il peut.

La rare combinaison d’Antetokounmpo de force, de longueur et d’athlétisme mêlé à ses compétences le sépare des autres superstars passées et présentes. Mais même si Giannis est sur une trajectoire au Temple de la renommée, son jeu est incomplet. L’ajout de certains éléments de finesse trouvés dans Bosh, Pierce et Garnett rendrait le Greek Freak encore plus bizarre.