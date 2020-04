Eugenio Derbez et Jaime Camil s’unissent pour combattre le coronavirus (VIDEO)

Eugenio Derbez et Jaime Camil, Acteurs et interprètes mexicains qui ont travaillé ensemble sur des programmes comme «La famille P.Luche», ils ont utilisé leur touche de joie pour envoyer un message d’encouragement à la communauté latino-américaine résidant aux États-Unis dans le Covid-19.

En principe, vous pouvez voir les deux acteurs surpris après s’être vu avec la chemise du Galaxy et du LAFC, respectivement. Quelques secondes plus tard, et après avoir accepté son “différences inconciliables“Les deux personnages commencent à encourager le peuple latino à rester chez eux.

La rivalité entre les Galaxy et LAFCquelque chose qui Eugenio Derbez comme Jaime Camil ils en ont profité parfaitement. Et c’est qu’après la vidéo de plus de trois minutes, les acteurs ils parient un repas pour la prochaine rencontre entre les deux institutions.

“Malgré certaines différences irréconciliables”, Eugenio Derbez et je me connecte à leur envoyer un message afin qu’ils prennent soin du coronavirus et prennent les précautions nécessaires. Nous sommes ENSEMBLE », a écrit Jaime Camil sur son compte Twitter.

La reproduction a déjà plus de 767 mille vues sur Instagram. En outre, les commentaires positifs concernant Camil et Derbez ils n’ont pas attendu, car beaucoup ont salué l’imagination que les deux devaient message de soin par le coronavirus.

Malgré quelques “différences irréconciliables” @EugenioDerbez et moi nous sommes connectés pour leur envoyer un message pour prendre soin de #covid #coronavirus et prendre les précautions nécessaires. Nous sommes ENSEMBLE 👊🏼💥 #quedateencasa @LAFC @LAGalaxy #lafc https://t.co/nKB9pWYHmD pic.twitter.com/86lCmbaxwu

– Jaime Camil (@jaimecamil) 9 avril 2020