Eurobasket 2021 reporté à 2022

Le Comité Exécutif de la FIBA ​​a annoncé des ajustements au calendrier des prochains tournois internationaux dus au coronavirus, dont le report à 2022 de laEurobasketmasculin (1-18 septembre), tandis que l’Eurobasket féminin conserve ses dates originales en 2021 en Espagne et en France (17-27 juin).

À travers devidéoconférenceL’organe directeur du basket-ball mondial a tenu jeudi une réunion extraordinaire au cours de laquelle il a approuvé le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 et a défini le nouveau calendrier international dérivé de cette décision.

Dans la catégorie masculine, il a confirmé que l’Eurobasket et l’Americup, initialement prévus pour 2021, ont un an de retard jusqu’en septembre 2022. Quant auPré-olympiques, se jouera entre le 22 juin et le 4 juillet 2021, bien que l’Espagne soit exemptée de cette étape précédente car elle s’est qualifiée pour les Jeux en tant que championne du monde.

Respect àbasket-ball féminin,les dates de l’Eurobasket 2021 sont maintenues, ce qui fera de Valence l’un de ses sites. De cette façon, l’équipe espagnole formée par Lucas Mondelo fera face à un été très exigeant avec deux compétitions majeures presque consécutives, car elle a également assuré leur présence aux Jeux Olympiques. La Coupe du monde féminine, qui se tiendra du 22 septembre au 1er octobre 2022, ne subit pas non plus de changements dans sa programmation.

Le secrétaire général de l’organisation,Andreas Zagklis,Il était “très heureux que, dans une période très difficile, la FIBA ​​ait pu mener à bien un processus de consultation interne aussi rapide et confirmer un calendrier mis à jour deux semaines seulement après l’annonce par le CIO des nouvelles dates des Jeux”.

“Le résultat est un calendrier qui continue d’être très attractif pour nos fans, avec une répartition équilibrée des meilleurs événements, en tenant toujours compte du bien-être et de la disponibilité des joueurs. J’ai hâte au jour où la communauté de ble basket-ball peut revenir sur le terrain“at-il déclaré dans un communiqué.

En outre, il a noté que le Comité exécutif continuera de suivre la situation desCOVID-19et évaluer les options pour lever la suspension des compétitions de la FIBA ​​lorsque la situation le permet.

