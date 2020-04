La FIBA ​​a décidé hier de déplacer l’Eurobasket masculin initialement prévu pour l’année prochaine à 2022 en Allemagne, en République tchèque, en Géorgie et en Italie et de conserver les dates du tournoi féminin, du 17 au 27 juin 2021, co-organisé par les fédérations espagnoles. ± vague et français, avec l’un de ses sièges sociaux à Valence.

