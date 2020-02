Évaluer la signature des Seahawks de Greg Olsen

Durant cette intersaison de la NFL, Steven Ruiz offrira ses réflexions et évaluera chaque transaction majeure qui tombe en panne, y compris les extensions de contrat, les échanges et les signatures d’agent libre.

Greg Olsen n’a pas été au chômage très longtemps. L’ancien bout droit des Panthers, qui a été libéré par la Caroline plus tôt ce mois-ci, a convenu avec les Seahawks d’un contrat d’un an d’une valeur de 7 millions de dollars, selon Adam Schefter d’ESPN. Le contrat comprend des garanties de 5,5 millions de dollars.

Si les Seahawks pensent qu’ils obtiennent le virage serré All-Pro que nous avons vu en Caroline avant que les blessures ne fassent des ravages, eh bien, j’ai de mauvaises nouvelles. Mais voici une bonne nouvelle: bien que Greg Olsen soit peut-être plus à ce niveau, il reste un joueur précieux et un qui remplira un trou sur la liste de Seattle.

Olsen n’est pas l’athlète qu’il était autrefois – le 4,5 de 40 verges qu’il a couru lors de la moissonneuse-batteuse de 2007 est probablement plus proche d’un 4,7 maintenant – mais il sait toujours comment s’ouvrir grâce à tous les petits trucs qu’il a appris au cours de la première douzaine années de sa carrière. Il est un coureur de parcours professionnel qui peut dépasser les secondeurs plus lents ou enfermer de plus petites sécurités tout en étant aligné dans la fente ou isolé au large.

Les chiffres d’Olsen en 2019 ne sont pas super impressionnants – il a en moyenne 7,3 mètres par cible, mais la majeure partie du blâme en revient au mauvais service qu’il a obtenu des quart-arrière de remplacement de la Caroline. Sur les 82 cibles qu’il a reçues la saison dernière, 22 ont été classées comme «inaccessibles» par Sports Info Solutions. Seulement trois bouts serrés ont vu moins de passes hors cible lancées.

Cette pièce résume à peu près l’expérience d’Olsen en 2019. Il bat son homme avec un parcours professionnel uniquement pour que son quart-arrière le rate sauvagement…

Cela devrait s’améliorer maintenant que Russell Wilson sera celui qui lui fournira des cibles. Le partenariat devrait également être mutuellement bénéfique, car Seattle n’a pas de cible de créneau fiable depuis que Doug Baldwin a annoncé sa retraite. Avec Olsen, Wilson aura une fin serrée en laquelle il peut avoir confiance pour s’ouvrir et attraper le ballon en troisième position. Il devrait féliciter D.K. Metcalf et Tyler Lockett bien avec sa capacité à gagner dans la partie centrale du champ.

Vous pourriez faire bien pire qu’Olsen pour 7 millions de dollars. Avec Austin Hooper, Hunter Henry et Eric Ebron devraient signer des accords plus longs avec des salaires moyens approchant la barre des huit chiffres, les Seahawks ont réussi à trouver une bonne valeur un mois avant le début de la période d’agence libre. C’est un bon moyen de lancer ce qui sera une intersaison vitale dans le Pacifique Nord-Ouest.

Bien sûr, il y a un hic. Un joueur avec les antécédents d’Olsen aurait généralement un nombre plus élevé sur le marché libre, mais il approche les 35 et a raté une moyenne de six matchs au cours des trois dernières saisons.

Le succès de cet accord dépendra finalement de la capacité d’Olsen à rester en bonne santé, mais même s’il finit par être blessé, Seattle ne prend pas un gros engagement financier car cet accord leur permet de libérer Ed Dickson, qui a passé toute l’année 2019 sur des blessures réserve et économiser 3 millions de dollars dans le processus. Et Olsen devra probablement jouer une saison complète de 16 matchs pour gagner l’intégralité de son salaire de 7 millions de dollars.

Qualité: C +

.