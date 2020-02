Evander Holyfield brise le combat pour le titre des poids lourds

Le poids lourd invaincu Tyson Fury a remporté le meilleur coup de poing de Deontay Wilder et a réussi à se lever de la toile pour gagner un match nul choquant dans un combat de titre sensationnel en 2018. Wilder pense qu’il est encore en meilleure condition pour la revanche de samedi soir à Las Vegas, et laisser tomber le «Gypsy King» avant la cloche finale – mais de nombreux analystes ont prédit que Fury sortira Wilder, et pourrait tout aussi facilement remporter une victoire par décision s’il peut éviter de tomber sur les coups puissants de Wilder.

Le vainqueur samedi remportera les titres WBC et les poids lourds linéaires, et l’un des plus grands poids lourds de tous les temps choisit Wilder pour éliminer Fury. Lors d’une apparition sur Outside The Lines d’ESPN, le quadruple champion poids lourd Evander Holyfield a soutenu Wilder, qui, selon lui, s’est amélioré depuis le premier combat et fera les ajustements nécessaires pour gagner.

«Une chose que Deontay a, il a le pouvoir de frappe, mais ses compétences s’améliorent. Il est un peu plus patient qu’avant, et je pense que parce qu’il est capable de faire un petit ajustement qu’il doit faire, je pense que sa chance est juste beaucoup plus grande en raison du pouvoir qu’il a. “

.