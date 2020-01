Éver Banega fait ses adieux par lettre de Séville

Quelques jours après qu’Al Shabab a annoncé la signature du milieu de terrain de 31 ans Dans l’attente du prochain cours, l’Argentin en a parlé. Il est à noter que ce mouvement, avec lequel il mettra un terme à son voyage dans la Séville, permettra Éver Banega empocher 10 millions par saison

Voici comment Éver Banega del Sevilla a fait ses adieux

«Aujourd’hui, nous célébrons avec tout le groupe le 130e anniversaire de notre bien-aimée Séville. Sur ces 130, j’ai 5 années inoubliables dans lesquelles je vis ma meilleure étape en tant que footballeur. Après plus d’une décennie de compétition dans l’élite en Europe, j’ai décidé d’essayer une nouvelle expérience à partir de l’été prochain, un nouveau continent, un nouveau football», A déclaré Éver Banega.

“Je vais boucler mon cycle en Europe comme je le voulais, dans l’équipe de ma vie -En collaboration avec Newells-, mon Sevilla, l’équipe dans laquelle j’ai fait mon meilleur match et dans laquelle j’ai vécu mes meilleures expériences: titres, retour à la sélection, jouer une Coupe du Monde, vivre des nuits inoubliables comme Old Trafford … Ici j’ai appris qu’il est interdit d’abandonner, ici j’ai trouvé un endroit au monde pour être heureux … Il me reste quatre mois pour tout donner et atteindre des objectifs importants », a expliqué le milieu de terrain.

“J’espère que ça se passera comme en 2016, j’espère que je laisse jouer l’argent et jouer la finale. Je donnerai tout pour que ça se passe comme ça, comme je l’ai fait dans les 218 matchs où j’ai mis le maillot de Séville. Pour mes coéquipiers, pour toutes les personnes de ce club qui depuis 2014 ont beaucoup misé sur moi et, surtout, pour les fans de Séville, qui m’ont protégé et m’ont fait me sentir spécial depuis mon arrivée. L’enjeu est de taille, nous allons avec tout, équipe! » Éver Banega lors du dîner de commémoration du 130e anniversaire organisé par le club ».

