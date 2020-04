Everson Griffen s’ouvre sur les problèmes des Vikings du Minnesota

Everson Griffin a récemment dévoilé ses problèmes avec les Vikings du Minnesota lors d’une interview.

Griffen a lutté contre des problèmes mentaux légitimes lors de sa campagne de 2018, et il ne les partage qu’avec le public maintenant – environ deux ans plus tard.

“Après cinq semaines de travail et d’évaluation, les médecins ont conclu que le comportement erratique d’Everson résultait d’une détresse émotionnelle non résolue importante, d’une incongruence émotionnelle et d’un manque de capacités d’adaptation saines”, a écrit Brian Murphy, agent de Griffen, dans un courriel.

“En bref, ses émotions non transformées d’une vie d’expériences vraiment malheureuses et douloureuses – y compris la mort de sa mère en octobre 2012 (suite à une dissection spontanée de l’artère coronaire lors d’une visite à Griffen au Minnesota) – ont finalement débordé.

«En conséquence, Everson a« fait face »en se détachant et en agissant de manière relationnelle de manière très peu caractéristique de sa carrière dans la NFL. Bien que cette expérience lui ait coûté cinq semaines de la saison de la NFL, elle a également changé sa vie pour toujours de manière très positive. »

Griffen a vécu dans un établissement sobre jusqu’à la fin de 2018.

“Personne ne savait que je vivais dans une maison sobre”, a déclaré Griffen.

«J’ai vécu dans la maison sobre pendant trois mois, d’octobre à la fin de la saison. Je vivais comme si j’étais au collège. Avait un colocataire, avait un peu de vêtements.

«J’allais à mes réunions. J’ai fait les neuf entiers. Cela faisait partie de mon rétablissement. Juste pour réinitialiser. Je voulais réinitialiser. “

Griffen reste actuellement un agent libre. Il sera intéressant de voir où il finira par atterrir.

En relation: Les Texans licencient Bill O’Brien?