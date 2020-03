Everton ace Oumar Niasse aurait été qualifié de “honte” par la police après avoir été surpris en train de conduire avec trois amis pendant le verrouillage du coronavirus

L’attaquant d’Everton, Oumar Niasse, aurait été qualifié de «honte» par la police après avoir été surpris en train de conduire avec trois amis lors de l’arrestation du coronavirus au Royaume-Uni.

La star de Toffees, âgée de 29 ans, a été interceptée par des agents d’infiltration dans sa Mercedes avec trois passagers également dans la voiture.

Et ce malgré les conseils du gouvernement de rester à la maison et d’éviter tout contact avec les autres pour aider à prévenir la propagation du virus infectieux COVID-19.

Niasse a été fustigé par la police pour avoir ignoré les conseils du gouvernement

Des officiers en civil dans une voiture banalisée ont demandé à savoir où se dirigeait le groupe – puis ont envoyé Niasse emballer avec un avertissement.

Et, selon un rapport du Sun, l’homme d’Everton a été informé par la police sur les lieux: «Vous êtes en panne, une honte. En tant que footballeur de Premier League, vous venez de mettre tout le monde en danger. Que faites-vous? C’est totalement embarrassant. “

Les policiers ont été autorisés à infliger des amendes de 30 £ sur le terrain pour avoir enfreint le verrouillage sans raison valable.

Un témoin de la scène a également déclaré au Sun: «Il est choquant que Niasse continue malgré tout.

“Nous ne sommes pas censés réunir plus de deux personnes en public, mais tout le monde dans cette voiture semble penser qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent.”

Niasse a été signé par Everton pour 13,5 millions de livres sterling du Lokomotiv Moscou en 2016, et il a marqué huit buts en 31 apparitions pour les Toffees.

